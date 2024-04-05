Нужно давить: Кэмерон призвал заставить США принять помощь Украине

Кэмерон считает, что Европа может сыграть ключевую роль в давлении на Конгресс США.

Европейские министры иностранных дел должны активно давить на спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона. Это позволит заставить его оперативно поставить на голосование законопроект о помощи Украине, который он уже долго блокирует.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, пишет Politico. По словам Кемерона, министры должны делать это всеми доступными им способами.

"Чтобы добиться одобрения этого законопроекта, важно звонить по телефону или, в моем случае, идти лично к спикеру Палаты представителей Джонсону", — отметил Кэмерон.

Он также убежден, что европейские дипломаты должны играть ключевую роль в давлении на спикера. Сейчас мнение о возможности США поддерживать своих союзников очень сильно подорвано.

"Конгресс действительно прислушивается к мнению других и к тому, на что способна Америка. По-моему, больше всего изменить действующий нарратив об Украине могут 60 млрд долларов от США для нее", – подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале апреля Майк Джонсон обещает поставить на голосование вопрос финансовой помощи Украине, но после того, как Конгресс вернется с двухнедельного перерыва.

Напомним, что Конгресс США еще с минувшей осени не может прийти к согласию по просьбе президента Джо Байдена выделить новые средства на финансирование помощи Украине. В этом году Сенат США наконец-то одобрил законопроект, предусматривающий выделение около 60 млрд. нашей стране. Документ передали в Палату представителей, но там его до сих пор не вынесли на рассмотрение. Против сенатского законопроекта выступал спикер Джонсон. Он потребовал, чтобы в документе также были жесткие меры по охране американских границ от мигрантов.