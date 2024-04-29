Из-за России под угрозой авиация и судоходство: Балтийские страны выступили с обвинениями

Десятки тысяч гражданских рейсов пострадали от помех в работе GPS

Латвия, Эстония и Литва обвинили Россию в том, что она уже не в первый раз вмешивается в работу систем GPS в районе Балтийского моря и подавляет их сигнал. Подобное может закончиться трагедией, заявляют главы МИД всех трех стран.

Об этом сообщает издание Financial Times. Отмечается, что подобное вмешательство может привести к авиакатастрофе ведь препятствует навигационным сигналам.

"В четверг и пятницу два рейса Finnair из Хельсинки в эстонский город Тарту были вынуждены из-за препятствий GPS развернуться и вернуться в Финляндию, поскольку они не смогли безопасно добраться до запланированного пункта назначения", — пишет издание.

"Если кто-то выключает ваши фары, когда вы едете ночью, это становится опасно. Ситуация в Балтийском регионе вблизи российских границ теперь становится слишком опасной, чтобы ее игнорировать", — сказал Габриэлюс Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы.

Маргус Цахкна, министр иностранных дел Эстонии, добавил: "Мы рассматриваем происходящее с GPS как часть враждебной деятельности России, и мы обязательно обсудим это с нашими союзниками".

По данным журналистов издания, за последние месяцы десятки тысяч гражданских рейсов пострадали от помех в работе GPS. Это влияет на все навигационные системы в регионе: "страдает" не только авиация, но и судоходство.

При этом, как отмечают эксперты, глушение GPS легко производится с помощью относительно дешевого оборудования.

"Ни одна страна не признала, что стоит за помехами сигналам в Балтии, но официальные лица в регионе заявили, что нет никаких сомнений, что за глушением стоит Россия как со своего материка, так и из Калининграда, расположенного между Польшей и Литвой на Балтийском море", — пишет издание.

Одна из теорий заключается в том, что Россия пытается защитить Калининград от потенциальных атак украинских беспилотников. Однако в Кремле на запрос журналистов о комментарии не ответили.

"Союзники не должны безразлично смотреть на то, что Россия глушит сигнал GPS и тем самым ставит под угрозу международное воздушное сообщение", — заявил глава комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Латвии сделали тревожное заявление по поводу большого количества российских шпионов в Европарламенте. Заявляется, что есть депутаты, сознательно служащие интересам России.