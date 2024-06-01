Непробиваемые: в Германии в очередной раз заявили, что не предоставят Украине ракеты Taurus
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Taurus немцы Украины предоставлять не хотят, несмотря на все другие свои разрешения
Германия не планирует предоставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus даже после того, как позволила бить по России германским вооружением. В вопросе передачи Украине ракет позиция Берлина остается неизменной.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет Bloomberg. Писториус отметил, что разрешение на удары по РФ – это "стратегическая адаптация к меняющейся ситуации", однако все равно даже в таких условиях о поставках ракет Taurus речи не идет.
"Мы убеждены, что согласно международному праву Украина имеет право защищаться от этих нападений. Она также может использовать оружие, предоставленное для этой цели, в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами… Но граница остается неизменной, даже после заявлений, сделанных нашими партнерами и нами самими", – сказал он.
Напомним, что Германия разрешила Украине использовать свое оружие для ударов по территории России, но кроме предварительно оговоренной территории возле Харьковской области добавились и регионы рядом с границей на Донецком и Луганском направлениях.
Между тем, после того, как союзники позволили Украине бить своим оружием по территории РФ у прокремлевских пропагандистов началась настоящая волна "измены". Те вместо победных реляций типа "Киев за три дня" теперь с ужасом публикуют на своих каналах инфографики о том, куда долетят украинские ракеты.
Ранее мы писали о том, что после того как в США частично одобрили удары по территории России своим оружием, в Вашингтоне поспешили внести дополнения. В Белом доме заявили, что будут корректировать ограничения использования своего оружия.
Ранее "Телеграф" писал, что все большее число стран-союзниц позволяют бить своим оружием на территории России. Но существует обеспокоенность, что из-за этого российский диктатор Владимир Путин может прибегнуть к угрожающим действиям.