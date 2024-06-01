Непробиваемые: в Германии в очередной раз заявили, что не предоставят Украине ракеты Taurus

Taurus немцы Украины предоставлять не хотят, несмотря на все другие свои разрешения

Германия не планирует предоставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus даже после того, как позволила бить по России германским вооружением. В вопросе передачи Украине ракет позиция Берлина остается неизменной.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет Bloomberg. Писториус отметил, что разрешение на удары по РФ – это "стратегическая адаптация к меняющейся ситуации", однако все равно даже в таких условиях о поставках ракет Taurus речи не идет.

"Мы убеждены, что согласно международному праву Украина имеет право защищаться от этих нападений. Она также может использовать оружие, предоставленное для этой цели, в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами… Но граница остается неизменной, даже после заявлений, сделанных нашими партнерами и нами самими", – сказал он.

Напомним, что Германия разрешила Украине использовать свое оружие для ударов по территории России, но кроме предварительно оговоренной территории возле Харьковской области добавились и регионы рядом с границей на Донецком и Луганском направлениях.

Между тем, после того, как союзники позволили Украине бить своим оружием по территории РФ у прокремлевских пропагандистов началась настоящая волна "измены". Те вместо победных реляций типа "Киев за три дня" теперь с ужасом публикуют на своих каналах инфографики о том, куда долетят украинские ракеты.

Ранее мы писали о том, что после того как в США частично одобрили удары по территории России своим оружием, в Вашингтоне поспешили внести дополнения. В Белом доме заявили, что будут корректировать ограничения использования своего оружия.

Ранее "Телеграф" писал, что все большее число стран-союзниц позволяют бить своим оружием на территории России. Но существует обеспокоенность, что из-за этого российский диктатор Владимир Путин может прибегнуть к угрожающим действиям.