Непробивні: в Німеччині вчергове заявили, що не нададуть Україні ракети Taurus

Taurus німці України надавати не хочуть попри усі інші свої дозволи

Німеччина не планує надавати Україні далекобійні ракети Taurus навіть після того, як дозволила бити по Росії німецьким озброєнням. В питанні передачі Україні ракет позиція Берліна залишається незмінною.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише Bloomberg. Пісторіус зазначив, що дозвіл на удари по РФ – це "стратегічна адаптація до мінливої ситуації", проте все одно навіть у таких умовах про постачання ракет Taurus мови не йде.

"Ми переконані, що згідно з міжнародним правом Україна має право захищатися від цих нападів. Вона також може використовувати зброю, надану для цієї мети, відповідно до своїх міжнародно-правових зобов’язань… Але межа залишається незмінною, навіть після заяв, зроблених нашими партнерами та нами самими", – сказав він.

Нагадаємо, що Німеччина дозволила Україні використовувати свою зброю для ударів по території Росії, але окрім попередньо оговореної території біля Харківської області, додались і регіони поруч із кордоном на Донецькому та Луганському напрямках.

Тим часом після того, як союзники дозволили Україні бити своєю зброєю по території РФ у прокремлівських пропагандистів почалася справжня хвиля "зради". Ті від переможних реляцій на кшталт "Київ за три дні" тепер з жахом публікують на своїх каналах інфографіки про те, куди долетять українські ракети.

Раніше ми писали про те, що після того, як у США частково схвалили удари по території Росії своєю зброєю, у Вашингтоні поспішили внести доповнення. У Білому домі заявили, що коригуватимуть обмеження на використання своєї зброї.

Раніше "Телеграф" писав, що усе більше країн-союзниць дозволяють бити своєю зброєю по території Росії. Та існує занепокоєння, що через це російський диктатор Володимир Путін може вдатись до загрозливих дій.