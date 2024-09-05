Минкультом будет руководить однокурсник Ермака. Что о нем известно (досье)
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Для широкой общественности он известен тем, что учился в одном институте с руководителем Офиса президента
Новым министром культуры может стать Николай Точицкий вместо и. о. Ростислава Карандеева. Ведь Верховная Рада должна завершить кадровые ротации в Кабмине и назначить новых должностных лиц.
Точицкий сделал блестящую дипломатическую карьеру и затем работал в Офисе президента. Однако больше известен для широкой общественности как "однокурсник Ермака". "Телеграф" рассказывает подробнее, что о нем известно:
Однокурсник Ермака
Николай Точицкий родился 22 сентября 1967 в Винницкой области. После окончания школы в 1985-1987 годах проходил службу в армии.
В 1993 году окончил Киевский государственный университет им. Шевченко по специальности "филолог, переводчик французского и английского языков".
В 1995 году окончил Институт международных отношений Киевского государственного университета им. Т. Г. Шевченко как юрист-международник. В этом же году из КИМО выпустился Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак (степень магистра по международному частному праву).
В 1999 году завершил обучение в Женевском центре политики безопасности.
Посол Украины в Бельгии и Люксембурге
Точицкий владеет французским и английским, уже несколько месяцев является заместителем руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Вот его профессиональный путь:
- 1993-1995 – атташе, третий секретарь Управления по контролю за вооружением и разоружением МИД Украины.
- 1995-1998 – третий, второй секретарь Посольства Украины в Королевстве Бельгия;
- 1998-1999 – первый секретарь Управления контроля над вооружением и НТС МИД Украины;
- 1999-2001 – первый секретарь, советник Департамента по вопросам политики и безопасности МИД Украины;
- 2001-2003 – советник Постоянного Представительства Украины при Совете Европы;
- 2003-2004 – первый заместитель директора, директор Кабинета Министра иностранных дел Украины;
- 2004-2005 – начальник Управления консульской службы МИД Украины;
- 2005-2008 – Генеральный консул Украины в Сан-Франциско;
- 2008-2010 – Первый заместитель руководителя, руководитель Главной службы по вопросам международного сотрудничества Секретариата Президента Украины;
- 2010-2016 – Постоянный представитель Украины при Совете Европы;
- 2016-2021 – Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Королевстве Бельгия, Представитель Украины при ЕС и Европейском Сообществе по атомной энергии по совместительству;
- 2017-2021 – Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великом Герцогстве Люксембург по совместительству;
- 29 сентября 2021 — 2024 — заместитель министра иностранных дел Украины;
- 15 апреля 2024 года — заместитель руководителя Офиса президента.
Важным эпизодом, который может быть релевантным сейчас, культурная дипломатия. Так, во время пребывания в должности посла в Бельгии Точицкий вместе с супругой делал акцент на культурной дипломатии и пропаганде украинской культуры. Посольство присоединилось к организации нескольких десятков мероприятий культурного формата: дни украинского кино, выставки Ивана Марчука, Романа Минина, Сергея Святченко, Зои Скоропаденко, Светланы Лебиги, установка скульптуры Анни Ярославны в бельгийском городе Арлон.
Семья
Женат на Тамаре Точицкой. У супругов двое сыновей. Тамара Точицкая активна в соцсетях и также имеет колонку в LB. С ее страницы видно, что в 2019 году она организовывала мастер-класс по писанкарству для иностранных дипломатов и бельгийцев.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Дмитрия Кулебу отправили в отставку с должности министра иностранных дел Украины.