Из Кабмина снова в Кабмин. Чем запомнилась Ольга Стефанишина

Она была главным переговорщиком с ЕС о вступлении Украины

Бывшая вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина может возглавить Министерство юстиции вместо Дениса Малюськи. Такое назначение ожидается на заседании Верховной Рады 5 сентября.

Это будет повышением для Стефанишиной. "Телеграф" рассказывает о ней подробнее:

Биография

Ольге Стефанишиной 38 лет, она из Одессы. В 2008 году окончила КНУ им. Тараса Шевченко получила квалификацию юриста-международника, переводчика по английскому языку. В 2016 году получила диплом специалиста "финансы и кредит" Одесского национального экономического университета.

Проходила обучение в дипломатических академиях Австрии и Эстонии.

Карьера

Чиновница начинала свой карьерный путь с частной юридической практики. В 2007 году начала работать в Минюсте, сначала в отделе юридического обеспечения европейской интеграции в департаменте по адаптации законодательства. С 2010 по 2015 год была заместителем директора в департаменте международного права и директором в департаменте евроинтеграции.

С 2017 года перешла в Секретариат Кабмина директором офиса по европейской и евроатлантической интеграции, где проработала до 2019 года. Была подчинена Иванны Климпуш-Цинцадзе.

В 2019 году неудачно баллотировалась в Верховную Раду от партии Украинская стратегия Гройсмана (№25 в списке).

В 2020 году Верховная Рада назначила Стефанишину вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Также ее включили в состав СНБО.

В том же году Стефанишина работала в юридической фирме "Ильяшев и Партнеры", которая имела офисы в РФ (закрытые после 24 февраля 2022 года).

В 2021 году была включена в политсовет "Слуга народа".

В 2022 году фамилия Стефанишиной фигурировала по делу Максима Никита о попытке подкупа мэра Днепра Бориса Филатова. В этом деле также фигурирует юрфирма "Ильяшев и партнеры".

Реакция

Стефанишина занимала должность министерки по евроинтеграции с июня 2020 года. По ее каденции Украина и ЕС официально начали переговоры о вступлении. Ее неожиданная отставка вызвала определенные вопросы у коллег из Комитета по интеграции Украины в ЕС. Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что Стефанишин — главный переговорщик с ЕС о вступлении Украины.

Директор Института мировой политики Евгений Магда отметил, что Стефанишина является обвиняемой по уголовному делу в хищении бюджетных средств.

"Неплохо для вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министерки юстиции", — отменил Магда.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Минкультом будет руководить однокурсник Андрея Ермака Николай Точицкий.