США зобов'язалися взяти участь у наданні Україні 50 мільярдів доларів: ЗМІ повідомили подробиці

В США розуміють, що кредит Україні має вирішальне значення для стратегії США з протидії Росії

США планують брати участь у зборі 50 мільярдів доларів для України, які обіцяли надати члени G7. Вашингтон проігнорує той момент, що Європейський Союз не погодився на прохання надати гарантії блокування активів російського режиму на максимально довгий час.

Про це пише видання Financial Times із посиланням на джерела серед чиновників США та ЄС. США, за їхніми словами, приєднаються до надання Україні масштабного кредиту в розмірі 50 млрд доларів США, який обіцяли ще у червні 2024 року.

У Білому домі готові ігнорувати проблему продовження періоду санкцій ЄС, оскільки зараз потрібно продемонструвати факт єдиного фронту партнерів України, зробивши це до приходу нового президента в Білий дім. Кредит буде віддавати не Україна, а Росія, точніше, її активи, заморожені на заході. Кредит буде гаситися за рахунок прибутків з цих активів.

Спочатку планувалося, що США та ЄС нададуть по 20 млрд доларів, а решту внесуть Канада, Японія та Велика Британія. Але потім США поставили вимогу змінити режим санкцій, а проросійська Угорщина заблокувала ці зміни, заявивши, що санкції повинні продовжуватися кожні шість місяців, як було раніше. Саме тому ЄС виступив з альтернативним планом зібрати для України 35 млрд євро – рішення, де потрібна проста більшість, і де Угорщина аж ніяк не здатна вплинути на передачу грошей Україні.

"На США чинився тиск, щоб вони надали ту саму суму, яку планує надати ЄС. Потрібно так багато грошей, а атаки на Україну тривають. Це кошмар", – сказав виданню чиновник з США.

Продовження санкцій ЄС потрібно, щоб надати потрібну суму без згоди Конгресу. Пошук альтернатив показує, що свою частку кредиту Вашингтон надасть у будь-якому випадку. Вона може бути більшою, ніж планувалося, а може бути й меншою. В США розуміють, що кредит Україні має вирішальне значення для стратегії США з протидії Росії. Окрім того, важливий не стільки факт надання грошей, скільки саме участь США в цьому проєкті.

"Ми маємо намір надати Україні вирішальний обсяг фінансової підтримки до кінця року, який буде погашений за рахунок непередбачених доходів від іммобілізованих російських суверенних активів. Сполучені Штати продовжують працювати над досягненням цієї мети в ці терміни… Участь США має вирішальне значення для інших членів G7", – додали чиновники.

Як повідомлялося раніше, 50 млрд доларів мають бути виділені як фінансова допомога. Повертати ці кошти доведеться, якщо буде отримано доступ до всіх російських активів, або країна-агресор виплатить репарації після війни. Але доти Україна не винна жодного відсотка за цими коштами.

Проте зараз в Україні зростає занепокоєння з приводу того, що до кінця року допомогу у розмірі 50 мільярдів доларів із заморожених російських активів не буде виділено. Йдеться про кошти за червневою угодою "Великої сімки".