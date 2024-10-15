Евросоюз продолжит миссию по обучению украинских военных: Боррель сообщил детали

Боррель подчеркнул, что надеется на консенсус по этому вопросу

Европейский Союз планирует продолжить тренировочную миссию, которая занимается подготовкой украинских военнослужащих. Срок действия мандата миссии будет продлен по меньшей мере на два года.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции. Он отметил, что украинская армия находится под давлением врага по всей фронтовой линии.

"Это давление стало больше, чем к началу лета. Мы должны предоставлять украинским Вооруженным силам больше возможностей и наращивать нашу Тренировочную миссию. Мы продолжим мандат Миссии EUMAM на следующие два года", – сказал он.

При этом Боррель подчеркнул, что надеется на консенсус по этому вопросу. Страны-члены ЕС должны ответственно отнестись к необходимости учить военных ВСУ, которых ждет битва с врагом.

Тем временем Великобритания рассматривает возможность отправки в Украину своих военных для подготовки новобранцев. Они будут в роли инструкторов. Это значительно улучшит процесс обучения военных.

Относительно обучения военных в Украине у нас планируют увеличить срок базовой общевойсковой подготовки для мобилизованных. Соответствующий проект будет начат в октябре-ноябре этого года.

Напомним, начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, что базовая военная подготовка длится от 1 до 3 месяцев. Однако период зависит от начальной подготовки мужчины.