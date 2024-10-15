Євросоюз продовжить місію з навчання українських військових: Боррель повідомив деталі

Боррель підкреслив, що сподівається на консенсус з цього питання

Європейський Союз планує продовжити тренувальну місію, яка займається підготовкою українських військовослужбовців. Термін дії мандату місії буде продовжено щонайменше на два роки.

Про це заявив високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель під час пресконференції. Він зазначив, що українська армія перебуває під тиском ворога по всій лінії фронту.

"Цей тиск став більшим, ніж до початку літа. Ми повинні надавати українським Збройним силам більше спроможностей та нарощувати нашу Тренувальну місію. Ми продовжимо мандат Місії EUMAM на наступні два роки", – сказав він.

При цьому Боррель підкреслив, що сподівається на консенсус з цього питання. Країни-члени ЄС повинні відповідально поставитися до необхідності навчати військових ЗСУ, яких чекає битва з ворогом.

Тим часом Велика Британія розглядає можливість відправки до України свої військових для підготовки новобранців. Вони будуть у ролі інструкторів. Це значно поліпшить процес навчання військових.

Щодо навчання військових в Україні, у нас планують збільшити термін базової загальновійськової підготовки для мобілізованих. Відповідний проєкт буде розпочато у жовтні-листопаді цього року.

Нагадаємо, начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів, що базова військова підготовка триває від 1 до 3 місяців. Однак період залежить від початкової підготовки чоловіка.