Блинкен спешит на встречу с НАТО, чтобы обсудить Украину

Внешнеполитическое ведомство США анонсировало поездку Блинкена в Европу

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен отправится в Брюссель для встречи с представителями НАТО. Вероятно, это будет одной из последних зарубежных поездок Блинкена в этой должности, ведь на его место должен прийти преемник.

Об этом сообщил Госдепартамент США. На встрече в столице Бельгии Блинкен примет участие в обсуждении нового пакета военной помощи Украине для сдерживания российской агрессии.

Затем глава внешнеполитического ведомства США поедет в Перу и Бразилию, где вместе с президентом Джо Байденом будет участвовать в Неделе экономических лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и Саммите лидеров стран "Большой двадцатки" (G20 — Ред.). Они состоятся 14-19 ноября.

Напомним, ранее эксперт американского аналитического центра Atlantic Council Мелинда Харинг рассказала, что у Байдена перед уходом с поста президента есть шансы на дополнительные шаги относительно помощи Украине. Речь идет о снятии ограничений на применение ракет ATACMS по территории России, а также о конфискации и передаче Украине пяти миллиардов долларов из резервов Центрального банка Российской Федерации.

Как сообщал "Телеграф" ранее, бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, чем политика Трампа отличается от политики Байдена.