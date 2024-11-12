Блінкен поспішає на зустріч з НАТО, щоб обговорити Україну

Зовнішньополітичне відомство США анонсувало поїздку Блінкена до Європи

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен вирушить до Брюсселя для зустрічі з представниками НАТО. Ймовірно, це буде однією з останніх закордонних поїздок Блінкена на цій посаді, адже на його місце має прийти наступник.

Про це повідомив держдепартамент США. На зустрічі у столиці Бельгії Блінкен візьме участь в обговоренні нового пакету військової допомоги Україні для стримування російської агресії.

Потім глава зовнішньополітичного відомства США поїде до Перу та Бразилії, де разом із президентом Джо Байденом братиме участь у Тижні економічних лідерів Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) та Саміті лідерів країн "Великої двадцятки" (G20 — Ред.). Вони відбудуться 14-19 листопада.

Нагадаємо, раніше експерт американського аналітичного центру Atlantic Council Мелінда Харінг розповіла, що у Байдена перед тим, як він піде з посади президента є шанси на додаткові кроки щодо допомоги Україні. Йдеться про зняття обмежень на застосування ракет ATACMS по території Росії, а також про конфіскацію та передачу Україні п’яти мільярдів доларів із резервів Центрального банку Російської Федерації.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, колишній глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, чим політика Трампа відрізняється від політики Байдена.