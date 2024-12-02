Зеленский ответил меткой шуткой, на что должна пойти Россия ради мира (видео)

Брифинг с Шольцом не обошелся без "недипломатической лексики"

В понедельник, 2 декабря, во время брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцом президент Украины Владимир Зеленский метко пошутил о России и том, куда она должна пойти.

Как сообщает РБК-Украина, президент достаточно недипломатично ответил на один из вопросов корреспондента.

"На что должна пойти Россия? Желательно на три буквы", — отметил президент Украины на совместной пресс-конференции с Шольцом.

После этого ответа он добавил, что РФ должна понимать и видеть, что она делает. То есть адекватно воспринимать свои действия, ракетные удары и оккупацию территорий.

"Россия убивает нас, а мы защищаемся и боремся с врагом. Пока наши планы неизменны. Мы очень хотим быть сильнее для того, чтобы в этом году, 25-м году, закончилась война. Украина хочет победы и мира", — сказал президент.

Напомним, что во время визита в Киев Шольц привлек внимание своим массивным чемоданом, который нес сам и буквально не выпускал из рук. В сети гадают, что там может быть, ведь действительно очень странно, что первое лицо государства во время заграничного визита лично несет свой багаж. Также удивило то, что чемодан выглядел очень легким.

Добавим, что Шольц вместе с Зеленским почтили погибших воинов на Майдане в Киеве. Канцлер Германии установил там лампаду памяти. Президент Украины – маленький государственный флаг.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что появились первые фото дронов, которые производит Украина вместе с Германией.