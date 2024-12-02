Перестановки в ВСУ, разговоры с Путиным и не только. Главные заявления Зеленского по брифингу с Шольцем (фото)

Лидеры Украины и Германии затронули ряд важных вопросов

В понедельник, 2 декабря, президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Федеративной Республики Германии Олафом Шольцем. Лидеры двух стран провели совместную пресс-конференцию.

Об этом сообщил фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Во время общения с журналистами был затронут ряд важных вопросов.

В частности, речь шла об агрессии России, оказании Украине помощи, а также "перестановках" в структуре командования Сил обороны Украины.

Перестановки в командовании ВСУ

По словам президента Зеленского, перестановки в командовании ВСУ будут не последними. Это нужно сделать, чтобы "двигаться быстрее". При этом глава государства не уточнил, кого именно уволят.

Звонки Путину

Как отметил Владимир Зеленский, телефонный разговор Шольца с Владимиром Путиным свидетельствует о том, что лидерам других стран не стоит звонить российскому лидеру.

"После одного разговора идет второй, третий, пятый разговор, потому что иногда люди хотят забрать лидерство к себе. И я считаю, что в этом может быть просто потом такая, скажем, волна признания фактически Путина", — заявил президент Украины.

Также Зеленский "послал" Россию как можно дальше.

"На что должна пойти Россия? Желательно на три буквы", — отметил глава государства.

Помощь Украине в войне с Россией

Зеленский заявил, что Украина "должна быть сильнее", чтобы закончить войну в 2025 году. Он отметил, что Украина могла бы поразить больше военных целей в России, если бы Германия предоставила ей ракеты Taurus.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Владимир Зеленский и Олаф Шольц почтили память погибших украинских воинов на Майдане Незалежности.