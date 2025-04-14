Каст нового сериала о "Гарри Поттере" объявлен: кто сыграет главные роли и почему выбор актера на роль Снейпа вызвал споры

Не всех актеров приняли дружелюбно

HBO официально подтвердило актерский состав долгожданного телесериала по книгам Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Роль Альбуса Дамблдора исполнит Джон Литгоу, Минерву МакГонагалл – Джанет МакТир, Северуса Снейпа – Паапа Эссиеду, а Рубеуса Хагрида – Ник Фрост.

Об этом сообщило издание Newsweek, уточнив, что премьера первого сезона адаптации запланирована на 2026 год. Среди актеров также: Люк Таллон в роли профессора Квиррелла и Пол Вайтгаус в роли Аргуса Филча. В общей сложности сериал планируют создавать в течение 10 лет.

Альбуса Дамблдора сыграет Джон Литгоу – 79-летний американский актер, известный своими театральными, телевизионными и киноролями. Он – лауреат "Эмми", "Тони", "Золотого глобуса", а также почетный доктор Гарварда. В его фильмографии — десятки фильмов и сериалов, среди которых "Третья планета от Солнца", "Корона" и "Рассветная зона".

Джон Литгоу

Образ профессора Минервы МакГонагалл воплотит английская актриса Джанет МакТир, обладательница "Тони", "Золотого глобуса", лауреат премии Лоуренса Оливье. Она известна своей ролью в "Гамлете", а также выступлениями в таких сериалах, как "Озарк", "Джессика Джонс" и "Благородная женщина". МакТир имеет две "Оскаровские" номинации за фильмы "Посвященный" и "Таинственный Альберт Ноббс".

Джанет МакТир

Рубеуса Хагрида сыграет британский актер Ник Фрост, наиболее известный с участием в фильмах из трилогии "Три вкуса Cornetto" — "Зомби по имени Шон", "Крутые фараоны", "Конец света". Также он играл в сериалах "Закумаренные" и "Искатели правды", а в фильме "Пришелец Павел" выступил со-сценаристом.

В актерский состав также вошли Люк Таллон — профессор Квиррелл — и Пол Вайтгаус в роли школьного сторожа Аргуса Филча. Оба имеют многолетний актерский опыт на телевидении и в театре.

Больше всего споров в сети вызвал выбор актера на роль Северуса Снейпа. Его сыграет Паапа Эссиед — британский актер театра и телевидения, известный с участием в сериалах "Я могу уничтожить тебя", "Банды Лондона", "Черное зеркало" и "Проект Лазарус". Обладатель наград Ian Charleson Awards и Independent Spirit Award, номинант на премии "Эмми" и BAFTA.

В то же время в социальных сетях разгорелась дискуссия по поводу внешнего соответствия актера образу, описанному в книгах. Часть пользователей назвала это примером кастинга "ради инклюзивности", в то время как другие призывают дождаться выхода сериала, чтобы оценить актерскую игру.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что автор популярной серии книг о мальчике-волшебнике, британская писательница Джоан Роулинг заявила, что планирует написать еще шесть книг. Над одной из них она уже работает.