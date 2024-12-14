Судьба "Приднестровья" зависит от Украины? Что кардинально изменится для российского анклава уже 1 января

Импотенция России толкает приднестровских сепаратистов в объятия Молдовы

"Я должен быть честен с вами, нам предстоит очень трудная зима", — предупредил граждан Молдовы премьер-министр республики Дорин Речан в телеобращении в конце ноября и предложил парламенту ввести чрезвычайное положение в энергетике. На следующий день чрезвычайное положение в экономике ввел Совет безопасности "Приднестровской Молдавской Республики (ПМР)" — анклава на левом берегу Днестра, отколовшегося от Молдовы в 1992 году.

И в Кишиневе, и Тирасполе, столице "Приднестровья", признают, что причиной ЧП в энергетике является "неопределенность" с российскими поставками газа после 1 января 2025 года.

"Телеграф" разбирался, как широкомасштабное вторжение России в Украину разрушило газовую схему, которая была основой экономики непризнанного "Приднестровья", и какие последствия ожидают регион в случае полной остановки транзита газа через Украину.

Молдова отказывается от российского газа

Власти в Кишиневе и в Тирасполе с тревогой ждут нового года. 31 декабря истекает срок действия контракта между Газпромом и Нафтогаз Украина на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС). Киев неоднократно заявлял, что не намерен продлевать договор о транзите с Газпромом, однако готов рассмотреть предложения других европейских стран о поставках газа через свою территорию. В этом случае европейские компании могли бы закупать газ, например, в Азербайджане и транспортировать его через Россию и Украину. Киев имел бы контракт на транзит газа с европейскими компаниями, а не с Газпромом. Несмотря на войну и санкции, некоторые европейские страны, в частности, Австрия, Венгрия, Словакия и Молдова сохраняют поставки российского трубопроводного газа. Эти страны заинтересованы в продолжении транзита газа через ГТС Украины.

На двух берегах Днестра кризис проявляется по-разному. Для Молдовы отсутствие российского газа создаст проблемы, но коллапса экономики не произойдет. Даже если транзит российского газа через Украину будет полностью остановлен, газ не исчезнет на территории, подконтрольной Кишиневу.

С октября 2021 года Молдова имеет контракт с Газпромом на ежегодную поставку 3,3 млрд кубометров газа. Однако в октябре 2022 года россияне неожиданно сократили поставки на треть. Российский газовый монополист аргументировал свои действия нежеланием Кишинева выплачивать долг в размере $709 млн и ограничениями со стороны Украины. Оператор Газотранспортной системы Украины (ГТС) прекратил принимать российский газ на одной из двух точек входа на границе после того, как ее захватили российские войска.

Газотранспортная система Украины

С тех пор Газпром поставляет газ в Молдову только в объеме 5,7 млн куб. м в сутки вместо 9 млн куб. м. Весь этот объем газа идет исключительно в "Приднестровье". Причем Тирасполь за него не платит – взамен поставляет в Молдову дешёвую электроэнергию, которую вырабатывает расположенная на левом берегу Днестра Молдавская ГРЭС.

Проблемы с поставками российского газа после начала широкомасштабного вторжения России в Украину вынудили Молдову экстренно модернизировать свою энергетику. Средства на эти цели в размере 200 млн евро осенью 2022 года предоставил Евросоюз. Тогда же молдавская и украинская электросети были синхронизированы с континентальной европейской сетью. Синхронизация сыграла решающую роль в сохранении стабильного энергоснабжения в период российских бомбардировок украинских энергообъектов. В 2023 году правительства Молдовы и Румынии подписали меморандум об объединении газовых сетей, который, в частности, предусматривает расширение существующего газопровода из румынского города Яссы в Кишинев.

Эти и другие меры позволили Молдове пережить зимы 2022 и 2023 годов без российского газа. Для своих нужд Кишинев закупал газ на европейском рынке. Побочным эффектом избавления от российской энергетической зависимости стал рост цен на энергоносители. Например, тариф на природный газ для населения Молдовы с 1 декабря 2024 года увеличился сразу на 28% и теперь составляет 15,5 лея (35 грн по текущему курсу). Но это не уменьшило решимости молдавских властей.

В 2025 году страна также сможет относительно безболезненно пройти отопительный сезон. По словам и.о. главы "Молдовагаз" Вадима Чебана, республика уже накопила 100% газа, необходимого для зимнего периода.

Трудности для Молдовы возникнут из-за повышения тарифов на электроэнергию и с возможным ее дефицитом. Дело в том, что до 80% потребляемого в республике электричества поставляет в Молдову Приднестровье с Молдавской ГРЭС по цене 66$ за 1 МВт.ч.. В декабре Кишинев снизил долю электроэнергии от Молдавской ГРЭС до 37%, но полностью заместить приднестровскую энергию не смог. Если Молдавская ГРЭС прекратит вырабатывать электроэнергию из-за отсутствия российского газа, Молдове придется закупать намного более дорогую электроэнергию на европейских биржах. В этом случае, по расчетам специалистов, тариф на электроэнергию для конечных потребителей вырастет в Молдове на 50%.

Бесплатный газ – приманка в российской мышеловке

Иная ситуация на левом берегу Днестра в непризнанной "ПМР". Бесплатный российский газ — основа существования этого сепаратистского анклава. Базовыми предприятиями Приднестровья, население которого составляет около 400 тыс. человек, являются работающая на газу Молдавская ГРЭС, а также очень энергоемкие Молдавский металлургический завод (ММЗ) и Цементный комбинат в Рыбнице. Они генерируют львиную долю экспортной выручки и, соответственно, поступлений в бюджет непризнанной республики. Конкурентоспособность данных предприятий напрямую зависит от поставок газа и его цены.

Товарная структура экспорта ПМР

Например, не менее 25% (См таблицу) всей экспортной выручки "ПМР" получает от продажи топливно-энергетических товаров. Основным экспортным энергетическим товаром непризнанной республики является электроэнергия. Ее производит крупная Молдавская ГРЭС из российского газа, за который Тирасполь не платит. Контракт с Газпромом на поставку российского газа в Молдову (в том числе, в "ПМР", независимость которой Россия официально не признает) имеет молдавская госкомпания Молдовагаз. Львиная доля приднестровской электроэнергии, произведенной из бесплатного газа, экспортируется в соседнюю Молдову. В результате этой схемы Кишинев получал долги за использованный сепаратистами в "Приднестровье" газ, а Тирасполь – поступления в бюджет от экспорта и низкие цены на электроэнергию. Как признался министр экономразвития "ПМР" Сергей Оболоник, без российского газа Молдавская ГРЭС сможет проработать на угле не более 50 дней. Потом – либо остановка, либо переход на дорогой европейский газ и повышение тарифов.

Однако остановка заводов и электростанции не самое страшное последствие газового кризиса для жителей "ПМР". Дело в том, что около 2/3 населения на левом берегу Днестра проживают в городской застройке, в панельных домах, отапливаемых газом. Перспективу зимовки в условиях отсутствия газа для этого типа жилья красочно описал президент непризнанной "ПМР" Вадим Красносельский. "Если в селе можно как-то подтопить, поставить буржуйку, то в панельных домах будут проблемы с этим", — сказал он, представляя в парламенте указ о введении ЧП в экономике.

Замерзшие приднестровские города без российского газа – это, скорей, преувеличение президента "ПМР". "Техническая возможность поставок газа в Приднестровье существует. Просто на рынке нет желающих, кроме "Газпрома", поставлять его бесплатно. Приднестровье и сейчас могло бы покупать газ, если бы могло платить рыночную цену", — объяснил ситуацию экс-министр энергетики Молдовы Виктор Парликов.

Даже в случае полной остановки транзита российского газа через Украину, власти Молдовы гарантировали поставки голубого топлива в "Приднестровье" с западного направления, но по рыночным ценам и "с условием оплаты авансом". Именно вероятность повышения цен на энергоносители до рыночного уровня является причиной паники в этом бессарабском островке социализма. Тарифы на газ, электрику, услуги водоснабжения для конечных потребителей, застыли в "ПМР" на уровне 90-х годов. Так, например, в октябре 2024 года тариф на газ для населения в Тирасполе составлял 0,97 приднестровских рубля за кубический метр (2,5 грн по текущему курсу). Это в 14 раз дешевле, чем в Кишиневе (15,5 лея или 35 грн по текущему курсу). Снабжая "Приднестровье" бесплатным газом, Россия, таким образом, покупает лояльность населения и удерживает регион от реинтеграции с Молдовой.

Средние цены и тарифы в непризнанной ПМР за октябрь 2024

Эра бесплатного газа приближается к концу

Власти "Приднестровья" рассматривают два сценария развития энергетического кризиса. Первый предусматривает продолжение поставок российского газа по традиционному маршруту через Украину с точкой входа в Судже, Курская область. Вопрос сохранения транзита российского газа, который также лоббирует друг новоизбранного президента США Виктор Орбан, обязательно станет козырной картой для Киева на возможных переговорах с Москвой. Украина в обмен на его сохранение может требовать дополнительных уступок со стороны России.Поэтому он не сильно выгоден Кремлю.

Второй сценарий – если транзит через Украину все же будет остановлен 31 декабря – предусматривает поставки российского газа в обход Украины через Турцию, Болгарию и Румынию. Однако и в этом случае потребуется одобрение Киева, потому что Трансбалканский газопровод по пути в Тирасполь дважды пересекает территорию Украины в Одесской области. Неслучайно, видимо, украинская Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предусмотрительно 13 ноября повысила тарифы на транзит по украинской ГТС. Теперь тариф на вход в ГТС Украины в ГИС Орловка на границе с Румынией увеличен более, чем в два раза (с $4,45 /тыс. куб м до €10,30/тыс. куб м), а тариф на виртуальной точке Республика Молдова вырос почти в 30 раз с $ 0,56/тыс. куб м до €15,23/тыс. куб м.

Какой сценарий развития энергетического кризиса в Молдове ни возьми, все они свидетельствуют об одном – эра бесплатного российского газа в "Приднестровье" заканчивается.

Импотенция России толкает приднестровских сепаратистов в объятие Молдовы

Прекращение поставок бесплатного российского газа неминуемо вызовет в "Приднестровье" резкое повышение цен сначала на энергоносители, а потом, на остальные товары. Что, в свою очередь, скажется на конкурентоспособности местных предприятий. Похудевший бюджет непризнанной республики, без внешних дотаций не сможет выполнять свои социальные функции, в первую очередь платить пенсии пенсионерам, которых в "Приднестровье" почти половина населения.

При таком развитии ситуации сепаратистский регион может спасти только ускоренная реинтеграция в Молдову под европейский экономической зонтик. Благодаря, во многом, европейской помощи, правительство Молдовы уже три года выплачивает своим гражданам денежную компенсацию на отопление. В ноябре Евросоюз увеличил финансовую поддержку Кишинева для обеспечения энергетической безопасности.

Неспособность Москвы сохранить газовую схему поддержки сепаратистского анклава подводит все большее количество жителей Приднестровья к мысли – без реинтеграции в проевропейскую Молдову их, рано или поздно, ждет экономический коллапс, гуманитарная катастрофа и паралич госорганов. Результаты выборов в парламент Молдовы весной 2025 года лишь усилят эту мысль. Победа проевропейских партий будет сигнализировать о неизбежности избавления Молдовы от приднестровской электроэнергии и российского газа. Но даже победа бывших коммунистов (если это случиться), при нынешнем молдавском президенте не изменит проевропейский курс Кишинева, но облегчит для Тирасполя принятие трудного решение о реинтеграции..