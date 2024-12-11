В "Приднестровье" ввели чрезвычайное экономическое положение: что это значит для пророссийского анклава

В непризнанной "ПМР" ввели чрезвычайное положение в экономике

Власти непризнанного "Приднестровья" ввели чрезвычайное экономическое положение из-за опасений прекращения поставок газа. 11 декабря Верховный совет пророссийского анклава утвердил Указ "президента Приднестровской Молдавской Республики" о введении чрезвычайного экономического положения.

"Президент ПМР" своим указом, в частности, запретил экспорт энергоресурсов. Экспорт электроэнергии, около 70% которой поставляется на территорию, подконтрольную Кишиневу, согласно указу, разрешается только при условии сохранения поставок газа в "Приднестровье".

Указом также устанавливается особый порядок реализации, приобретения и распределения продовольствия и предметов первой необходимости, вводиться ограничение на отдельные виды финансовой и экономической деятельности, включая перемещение товаров, финансовых средств и оказание услуг.

"Президент ПМР" своим указом предоставил особые права правительству непризнанной республики в финансовой сфере и приостановил на срок действия указа некоторые конституционные права жителей региона, введя, фактически, трудовую и материальную мобилизацию.

На срок чрезвычайного экономического положения могут быть ограничены право на свободу труда, право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, право на запрет принудительного труда, право на забастовку, право на отдых и на установленную законом продолжительность рабочего времени, — говорится в указе.

Необходимость объявления особого правового режима власти "Приднестровья" объясняют возможным сокращением либо прекращением поставок в регион природного газа с 1 января 2025 года.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в "Газпроме" подготовили план на случай прекращения транзита газа в Европу через территорию Украины.