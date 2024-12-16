Бойка можуть позбавити посади після скандалу: що відомо

На скандальні заяви Бойка відреагували його колеги щодо парламенту

У Верховній Раді України зареєстрували проект постанови про відкликання Юрія Бойка з парламентського комітету з питань свободи слова, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомив у Telegram народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин. Він заявив, що у Верховній Раді та її комітеті не може перебувати людина, яка "розпалює міжнаціональний розбрат і підігрує агресору".

Своїми діями Юрій Бойко нагадав, де "перебуває його господар і чиї інтереси він захищає зараз", наголосив Юрчишин.

"Звісно, хотілося би викинути його з Ради в цілому, але для цього потрібен вирок у кримінальній справі, який би вступив у силу. Однак усунути його з комітету – повністю у повноваженнях ВРУ", — написав Юрчишин.

Також нардеп опублікував скріншот проекту постанови про відкликання Юрія Бойка з посади члена комітету Верховної Ради про свободу слова, деокупацію та реінтеграцію тимчасово окупованих територій. Авторами цього проекту постанови є 28 народних депутатів.

Нагадаємо, Юрій Бойко, який очолює у Раді депутатську групу "Платформа за життя та мир", а до цього був членом "Опозиційної платформи — "За Життя"", "Опозиційного блоку" та "Партії Регіонів", опублікував відео в соціальній мережі TikTok. У ньому він заявив, що в Україні "переслідують російську мову, переслідують Українську православну церкву (Московського патріархату), зносять пам’ятники і перейменовують міста".

Раніше "Телеграф" писав, що названо "слуг народу", які найбільше прогулювали засідання Ради.