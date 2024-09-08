Верещук, Камышин и не только: Зеленский назначил себе новых советников и замов главы ОП

Кадровые перестановки продолжаются

В воскресенье, 8 сентября, недавно уволенных Ирину Верещук и Александра Камышина назначили на должности в Офисе президента (ОП). Верещук теперь председатель заместителя ОП, а Камышин — внештатный советник президента по стратегическим вопросам.

Об этом говорится в указах президента Украины Владимира Зеленского.

"Назначить Верещук Ирину Андреевну Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины", — говорится в документе от 8 сентября.

Верещук Ирина

Отметим, что до этого Ирина занимала должность вице-премьер-министра — министерки по вопросам реинтеграции временно оккупированных территориях.

Кто еще назначен на новые должности

Александр Камышин экс-министр стратегических отраслей промышленности назначен от 8 сентября советником президента Украины по стратегическим вопросам.

Александр Камышин

Дмитрий Литвин назначен советником президента Украины по вопросам коммуникаций. Также Никита Виктор Федорович будет занимать должность заместителем руководителя Офиса Президента Украины.

Кто уволен приказом президента

Никиту Виктора сняли с должности главы Закарпатской ОВА от 8 сентября.

Никита Виктор

"Уволить Никиту Виктора Федоровича с должности главы Закарпатской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", — говорится в документе.

Напомним, что с 4 сентября в правительстве Украины начались большие кадровые перестановки. Президентом было уволено и назначено много чиновников, в том числе и министра иностранных дел (МИД) Дмитрия Кулебу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно об Андрее Сибиге новом главе МИД.