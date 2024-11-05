Почему Данилов после увольнения из СНБО не стал послом – в МИД объяснили

После его увольнения уже прошло более полугода

После увольнения Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны президент Владимир Зеленский 29 марта заявил, что согласовал его кандидатуру на должность посла в Молдове. Однако это кадровое решение до сих пор не принято.

"Телеграф" обратился с запросом в Министерство иностранных дел по этому вопросу. Отвечая на запрос, в МИД напомнили, что в соответствии с частью третьей статьи 14 Закона Украины "О дипломатической службе" чрезвычайный и полномочный посол Украины назначается на должность и освобождается от должности президентом Украины по представлению министра иностранных дел.

Также в министерстве отметили, что по состоянию на 5 ноября указ президента о назначении Данилова на должность посла Украины в Республике Молдова не издан. В МИД попросили учесть эту информацию.

Ответ на запрос

Напомним, 26 марта 2024 года Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО и назначил на его место главу Службы внешней разведки (СВР) Александра Литвиненко. Некоторые СМИ предположили, что Данилова могут назначить послом в Норвегии.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко подтвердил информацию о назначении Данилова послом. Тогда он уточнил, что его отправят в Молдову.