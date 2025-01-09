Обещание не сдержано: в Пентагоне признали, что не успеют предоставить Украине помощь "на все деньги"

Несколько миллиардов долларов администрация Байдена не успеет потратить, впрочем, в Белом доме не беспокоятся по этому поводу.

В Пентагоне подтвердили, что, несмотря на все свои обещания, администрация действующего президента США Джозефа Байдена не успеет предоставить Украине всю обещанную военную помощь до инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа. По меньшей мере 3,8 млрд долларов в помощь Украине останутся "в наследство" новой администрации.

Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга 8 января. Она признала, что останется "несколько миллиардов" в рамках программы президентских полномочий на сокращение вооружений (PDA), которые администрация Байдена не успеет потратить на помощь Украине – однако в Белом доме не переживают из-за этого неприятного нюанса.

"По Украине, вы знаете, останется несколько миллиардов долларов полномочий для новой администрации, чтобы решить, что она решит делать с оставшимися полномочиями", — сказала она.

При этом Сингх заявила, что не верит в риск замораживания предоставления помощи Украине новой администрацией. Она напомнила, что у Украины есть в американском Конгрессе двухпартийная поддержка.

"И именно благодаря нашим усилиям Украина продолжает добиваться успехов на поле боя… Они делают это при поддержке Соединенных Штатов и других стран-союзников и коалиций через Контактную группу по обороне Украины", — резюмировала чиновница.

Напомним, что администрация президента США Джо Байдена перед тем, как покинуть Белый дом, предоставит свой финальный пакет военной помощи Украине. Но его сумма составит всего 500 млн долларов. В то же время еще около 3,8 млрд долларов на программу PDA останутся неиспользованными, несмотря на обещания Белого дома потратить всю сумму до конца каденции Байдена.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что глава Государственного департамента США Энтони Блинкен 26 ноября 2024 года заявил, что администрация Джо Байдена продолжит усилия по наращиванию военной помощи Украине.