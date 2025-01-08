Готовятся к приходу Трампа? В США хотят сменить лидера обеспечения военных потребностей Украины

Франция была самым перспективным сторонником препятствия продолжающейся агрессии со стороны России

В среду, 8 января, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что будущая администрация Трампа обеспечит Украине наилучшие условия мирного соглашения с Россией.

Об этом Блинкен заявил во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро в Париже. Он добавил, что США будут отправлять ВСУ военную помощь до последнего дня администрации Джо Байдена.

Вашингтон верит в продолжение помощи других союзников Киева. Блинкен также выразил уверенность, что Франция станет одним из лидеров помощи Украине в обеспечении военных нужд.

"Франция была самым перспективным сторонником препятствия для продолжающейся агрессии со стороны России. Путин пытался стереть Украину с карты, ему это не удалось. Мы способствовали двусторонним соглашениям между Францией и Украиной, чтобы помочь открыть французские фирмы в Украине для будущего процветания украинской демократии", — сказал он. .

Помощь Украине от Франции

Напомним, Франция продолжает активно оказывать Украине военную помощь с начала полномасштабной войны. В частности, Париж передает украинским защитникам дальнобойные ракеты SCALP.

В настоящее время наиболее актуальным вопросом стало использование таких ракет для ударов ВСУ в глубь территории России. Но французские власти пока не решились позволить Украине использовать SCALP таким образом.

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