Амбициозные планы: Трамп в первый день президентства хочет подписать рекордное количество указов

План Трампа – это "исполнительный удар", которого еще не видела американская политика

Новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует в первый же день своего президентства подписать рекордное количество указов – более 100. Они будут касаться вопросов депортаций незаконных мигрантов, безопасности границ и ряда других политических приоритетов.

Об этом сообщает Associated Press. Отмечается, что об амбициозных планах Трампа стало известно во время его личной встречи с сенаторами от Республиканской партии в Капитолии.

В частности, по мерам по охране границ и обеспечению иммиграционного контроля конгрессменов информировал главный советник Трампа Стивен Миллер. Он заявил, что большинство указов начнут действовать с 20 января 2025 года, дня инаугурации Трампа, а сенатор Джон Хувен сказал изданию, что указов "будет очень много".

Издание подтверждает, что команда Трампа подготовила огромный пакет указов, который Трамп сможет быстро подписать. Сюда входит усиление контроля на границе между США и Мексикой, развитие энергетики, изменение правил найма рабочей силы, отмена гендерной политики в школах, отмена обязательных вакцинаций, а также указы по другим обещаниям, которые Трамп активно раздавал во время предвыборной кампании.

Отдельно отмечается, что план Трампа – это "исполнительный удар", которого еще не видела американская политика. Президент демонстративно обойдет законодательный аппарат Конгресса и подпишет указы, часть из которых будет действительно значимыми. отменить большое количество указов администрации действующего президента США Джозефа Байдена и заменить их своими указами.

Напомним, что новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что "Канада может стать 51-м штатом США". Эта фраза у многих вызывала негодование. Тем временем стала известна одна из причин, почему Трамп позволил себе такие слова.

Кроме того, Трамп все активнее настаивает на том, что Америка должна взять под контроль остров Гренландия, ныне являющийся автономной территорией в составе Дании. И который не выставлен на продажу, как бы того ни хотелось следующему хозяину Белого Дома.