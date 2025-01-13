"Неадекватность и бред": в НАТО отреагировали на требование Трампа тратить 5% ВВП на оборону

С другой стороны, страны, которые находятся ближе к России, видят смысл в увеличении трат

Требование новоизбранного президента США Дональда Трампа по поводу расходов членами НАТО на собственную оборону в размере не менее 5% от собственного ВВП вызвало в Европе неоднозначную реакцию. Большинство членов Альянса назвали заявление Трампа неадекватным и "бредом", хотя некоторые видят смысл в таком увеличении расходов.

Об этом пишет издание Business Insider. Издание напоминает, что сейчас ни одна страна НАТО, даже сами США, не тратят на оборону 5% ВВП, поскольку это сверхбольшая сумма. Лидером по расходам на оборону сейчас является Польша, которая потратила на оборону 4% ВВП в 2024 году, далее следуют Эстония и США с 3,43% и 3,38% соответственно.

Член правящей в Германии Социал-демократической партии Рольф Штегнер сказал, что слова Трампа можно считать только "бредом" и "настоящим безумием". Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что тратить 5% ВВП на оборону было бы невозможным для любой страны мира (Италия в 2024 году потратила на оборону 1,49% ВВП, что даже меньше показателя 2%, которого требует не только Трамп, но и руководство НАТО).

С другой стороны, находящиеся ближе к России страны видят смысл в увеличении трат. Так, Польша и Эстония приветствуют давление Трампа на страны НАТО. Однако аналитики все равно считают, что цифра, озвученная новоизбранным президентом США, нереальна.

"Многие европейские страны НАТО финансируют увеличенные военные расходы за счет долгов, сокращений в других сферах расходов и предложений по повышению налогов. Эти существующие увеличения подтолкнут военные расходы к уровню примерно вдвое меньше того, что предлагал Трамп в 5% ВВП, поэтому я не думаю, что это реалистичная цель", – сказал изданию директор Программы военных расходов и производства вооружений Стокгольмского института исследования проблем мира Нань Тянь, добавив, что столько страны НАТО не тратили на оборону даже во время Холодной войны.

Как ранее писал "Телеграф", западные страны испытывают большую проблему. Там долгое время сочли качество ключевым параметром при создании военной техники и подготовке армии. Однако война России против Украины показала, что эта стратегия будет нежизнеспособна в случае любого масштабного противостояния.

В ближайшие годы российский режим может совершить нападение на территории НАТО. Однако полномасштабной войны не будет, поскольку Россия понимает, что проиграет ее, а Кремль может попытаться провести очередную своеобразную "эсвео" — ограниченную военную операцию.