"Ситуация очень странная". Что действительно скрывает ультиматум Трампа

Трамп пытается использовать экономические инструменты для завершения войны

Президент США Дональд Трамп действует целиком в своей парадигме, не делает ничего неожиданного. Это хорошо демонстрирует ультиматум, который он поставил России.

Об этом рассказал "Телеграфу" украинский политолог и журналист Евгений Магда. По его словам, ожидать от Трампа каких-либо ядерных угроз РФ — наивно.

"Честно говоря, меня удивляют люди, которые удивлены ультиматумом Дональда Трампа. И скажу, что ситуация на самом деле достаточно странная, потому что Трамп действует вполне, во-первых, в своей привычной парадигме, а во-вторых, кто-то действительно ожидал, что Трамп пригрозит России ядерным ударом? Нет", — говорит Магда.

По его словам, задача 47-го президента США – остановить Российско-украинскую войну. Это он несколько раз публично подчеркивал. Однако есть большая вероятность, что на самом деле лидер РФ Владимир Путин не боится этого, а это будет побуждать его на соответствующие действия.

"Мы должны это понимать, осознавать и учитывать. И мы должны демонстрировать Трампу, чем Украина может быть ему полезна. Но пока такой эффективной демонстрации со стороны украинской власти, я, честно говоря, не вижу. Надеюсь, что еще увижу, но пока ее нет", — добавляет политолог.

Магда отмечает, что Трамп действует в своем репертуаре. Он пытается использовать экономические инструменты, потому что понимает, что инструменты войны нравятся не всем его избирателям.

"Меня в этом смысле Трамп не удивляет. Мы просто должны внимательно следить за его заявлениями и иметь разные сценарии развития ситуации для того, чтобы реагировать на них наиболее эффективно", — подытожил политолог.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему Трамп избрал более жестокую позицию по отношению к России, чем ожидалось.