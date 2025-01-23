"Ситуація дуже дивна". Що насправді приховує ультиматум Трампа

Трамп намагається використовувати економічні інструменти, щоб завершити війну

Президент США Дональд Трамп діє цілком у своїй парадигмі, не робить нічого неочікуваного. Це добре демонструє ультиматум, який він поставив Росії.

Про це розповів "Телеграфу" український політолог та журналіст Євген Магда. За його словами, очікувати від Трампа якихось ядерних погроз РФ — наївно.

"Чесно кажучи, мене дивують люди, які подивовані ультиматумом Дональда Трампа. І скажу, що ситуація насправді є достатньо дивною, тому що Трамп діє цілком, по-перше, у своїй парадигмі звичній, а по-друге, хтось дійсно очікував, що Трамп погрожуватиме Росії ядерним ударом? Ні", — каже Магда.

За його словами, завдання 47-го президента США — зупинити Російсько-українську війну. На цьому він кілька разів публічно наголошував. Проте є велика ймовірність, що насправді лідер РФ Володимир Путін не боїться цього, а це спонукатиме його на відповідні дії.

"Ми маємо це розуміти, усвідомлювати та враховувати. І ми маємо демонструвати Трампу, чим Україна може бути йому корисна. Але наразі такої ефективної демонстрації з боку української влади, я, відверто кажучи, не бачу. Сподіваюсь, що ще побачу, але поки що її немає", — додає політолог.

Магда наголошує, що Трамп діє у своєму репертуарі. Він намагається використовувати економічні інструменти, бо він розуміє, що інструменти війни подобаються не усім його виборцям.

"Мене в цьому сенсі Трамп не дивує. Ми просто маємо уважно стежити за його заявами і мати різні сценарії розвитку ситуації для того, щоб реагувати на них найбільш ефективно", — підсумував політолог.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому Трамп обрав більш жорстоку позицію щодо Росії, ніж очікувалось.