Президентство Трампа изменило все? Что сейчас говорят в Европе об отправке военных в Украину

Риски ввода войск бледнеют по сравнению с рисками бездействия

Возвращение Дональда Трампа на пост президента США с новой силой взбудоражило разговоры по отправке в Украину иностранных войск. Они могут выполнять роль миротворцев, а не просто инструкторов по обучению.

Об этом пишет Financial Times. По словам источников из Украины, размещение от 40 000 до 50 000 иностранных военных, которые будут действовать как силы безопасности на всей 1000-километровой линии фронта, реально.

"В то же время между европейскими союзниками продолжаются переговоры, ожидается, что премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудят этот вопрос на "неформальной встрече", организованной ЕС 3 февраля", — говорится в материале.

Однако не так много страны Европы выступают за отправку своих военных в Украину. Против этого Польша, Германия и еще несколько стран.

Если раньше иностранные войска должны были выполнять роль инструкторов или патрулировать безопасные участки границы, то переизбрание Трампа изменило это. Теперь основное внимание сосредоточено на том, как европейские войска могут быть использованы в качестве миротворческих сил, а также помогать удерживать позиции украинской армии.

В таком случае миссия имела бы три цели:

заверить Украину в том, что у нее есть поддержка Запада;

сдержать Россию от повторного нападения;

показать США, что Европа стремится обеспечить безопасность Украины.

В то же время Камиль Гранд, бывшая старшая чиновница НАТО, которая сейчас является членом Европейского совета по международным отношениям, заявила: "Силы должны быть достаточно прочными, чтобы не быть легкой мишенью, которую Россия могла бы немедленно испытать, и достаточно большими, чтобы они не требовали немедленного усиления и не рассматривались как кулуарное обязательство НАТО".

По оценкам Гранд такие силы могут насчитывать 40 000 военных и, вероятно, будут сформированы в рамках специальной коалиции во главе с Великобританией, Францией и Нидерландами, а также взносов из стран Балтии и Северной Европы. При этом роль НАТО будет намеренно сведена к минимуму, чтобы ограничить риск эскалации с Россией.

Европейские войска будут на стороне Украины, однако непосредственно на передовую их не отправят. То есть они образуют "силы стабилизации" или "силы сдерживания", а не полностью нейтральные "миротворческие" силы. Европа вряд ли будет отправлять бойцов в "горячие точки", опасаясь эскалации конфликта с Россией.

"Даже если европейские лидеры решат отправить войска, их парламенты и избиратели могут не согласиться. США также могут отказаться оказать материально-техническую поддержку, которая будет необходима для операции", — говорится в материале.

По словам Стармера, эта война относится не только к суверенитету Украины. Ведь если России удастся совершить агрессию, это повлияет на всех. Поэтому риски ввода войск бледнеют по сравнению с рисками бездействия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему Трамп избрал более жестокую позицию по отношению к России, чем ожидалось.