В ЕС хотят отключить от SWIFT еще 15 российских банков, — Bloomberg

Евросоюз готовит новый удар по банковской системе РФ

В Европейском Союзе рассматривают возможность отключения около 15 российских банков от международной платежной системы SWIFT. Это может стать частью 16-го пакета санкций против РФ, который сейчас обсуждается в ЕС.

Новый пакет ограничений также предусматривает поэтапный запрет на импорт российского алюминия и санкции против более 70 судов, перевозящих российскую нефть по цене выше установленного потолка. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

В настоящее время конкретный перечень банковских учреждений, которые могут попасть под ограничения, не разглашается. Обсуждение нового пакета санкций проходит в канун третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Следует отметить, что для одобрения новых санкций необходима единодушная поддержка всех стран-членов ЕС. По информации Bloomberg, существуют сомнения в утверждении предложенных мер из-за возможного сопротивления со стороны Венгрии.

Ранее в интервью "Телеграфу" "Если бы Россию сразу отрезали от SWIFT, был бы результат": Надежда Бегун из Минэкономики о крахе россиян, военных закупках и предмете зависти для ЕС" заместитель министра экономики сказала, что такие ограничения могли бы быть эффективнее в начале войны.

"Возможно, если бы с начала более жестко работали санкции, например, если бы банковскую систему РФ отрезали бы от SWIFT, то это дало бы результат. Но сегодня я уже не была бы уверена в том, что это сработает", — отметила Бигун.

По ее словам, за время активной фазы войны у россиян была возможность адаптироваться и разработать собственные альтернативные решения на случай отключения от SWIFT.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что России угрожают массовые банкротства заводов. Кремлю все труднее делать вид, что "санкции не работают".