Спецслужби Путіна та Лукашенка намагаються активно вербувати приїжджих

Парламент Латвії, яка активно допомагає Україні, має намір заборонити туристичним фірмам пропонувати тури до Росії та Білорусі. Метою законопроекту депутати називають зниження ризиків порушення прав людини та запобігання вербування латвійців спецслужбами.

Про це повідомляє місцеве медіа LTR. Сьогодні поїздки до цих держав є питанням безпеки.

"Минулого року в Росії та Білорусі було заарештовано понад 30 громадян Латвії, але в цих країнах можливості наших установ з надання допомоги дуже обмежені", — заявив депутат Гатіс Лієпіньш.

За його словами, сьогодні поїздки до Росії та Білорусі є питанням безпеки та створюють проблеми для самих туристів.

Раніше Литва заборонила посадовим особам та офіцерам, які мають допуски до відомостей, що становлять державну таємницю, відвідувати обидві країни.

Вільнюс також закликав громадян утриматися від поїздок до Росії та Білорусі, оскільки там неодноразово робилися спроби змусити мандрівників до співпраці зі спецслужбами цих країн.

Раніше Латвія разом із Литвою та Естонією офіційно завершили процес відключення від російської енергосистеми. Тепер країни Балтії працюватимуть незалежно від Росії, що є важливим кроком для повної енергетичної інтеграції з Європою.