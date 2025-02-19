ЕС рассматривает размещение 30 тысяч миротворцев в Украине: когда их могут отправить – The Times

Европейский Союз обсуждает возможность развертывания до 30 тысяч военнослужащих на территории Украины после завершения активных боевых действий. Этот план должен стать частью новой стратегии гарантий безопасности Украины и обеспечения стабильности в европейском регионе.

Как сообщает The Times, военный контингент будет размещен в ключевых городах, портах и объектах критической инфраструктуры, но не на востоке Украины. Основной задачей этих сил будет поддержание безопасности и стабильности, а также координация мер по предотвращению новой военной агрессии.

Предполагается, что для контроля ситуации на границах будут использоваться разведывательные беспилотники, спутники и разведчики.

Также рассматривается возможность патрулирования украинского воздушного пространства, что позволит восстановить авиасообщение и обеспечить эффективную защиту от потенциальных атак.

Ключевую роль в этом плане играют и Соединенные Штаты. Американские военные самолеты будут размещены в Польше и Румынии в режиме ожидания, чтобы в случае обострения ситуации иметь возможность оперативно реагировать. Кроме того, на восточном фланге НАТО будут находиться значительные сухопутные силы, готовые к быстрому развертыванию.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук объяснил, почему, в случае положительного решения, миротворцы могут быть размещены именно на Днепропетровщине.