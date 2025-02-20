Обиделись на Зеленского? Пресс-конференцию Келлога и президента Украины внезапно отменили

По словам Келлога, в США понимают необходимость гарантий безопасности для Украины

В четверг, 20 февраля, президент Украины Владимир Зеленский встретился со специальным представителем президента США по Украине и России Китом Келлогом в Киеве.

После встречи украинского лидера и американского чиновника должна была состояться совместная пресс-конференция, однако ее отменили по просьбе США. Об этом сообщили в Офисе президента, передает Reuters.

Спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог 19 февраля прибыл в Киев. Комментируя журналистам свой визит в Киев, Келлог сказал: "Мы понимаем необходимость гарантий безопасности. Часть моей миссии – слушать. Потом я вернусь в США, поговорю с президентом Трампом".

Напомним, 19 февраля, когда Кит Келлог уже находился в столице Украины, была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой применения Россией баллистических ракет. Тревога длилась всего 9 минут.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак прокомментировал угрозу для Киева на фоне дипломатических усилий, прилагаемых США для того, чтобы Путин прекратил войну. Глава ОП констатировал, что Путин не демонстрирует доброй воли.