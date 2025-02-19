Привет Келлогу от Путина. В Киеве объявляли тревогу из-за ракетной угрозы

Тревога длилась недолго

В 13:10 в среду, 19 февраля в Киеве и области и ряде других регионов Украины объявили воздушную тревогу, была угроза применения Россией баллистических ракет. Примечательно, что сейчас в Киеве находится спецпредставитель США Кит Келлог, наверное, таким образом президент РФ Владимир Путин решил его "поприветствовать". Тревога была непродолжительной, уже в 13:19 дали отбой.

"Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет. Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь к укрытиям и оставайтесь там до завершения тревоги", — сообщили в КМВА в 13:10.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак прокомментировал угрозу для Киева на фоне дипломатических усилий, прилагаемых США для того, чтобы Путин прекратил войну. Глава ОП констатировал, что Путин не демонстрирует доброй воли.

"Угроза баллистики. Путин напоминает, что плевать он на всех хотел. Такие люди понимают только язык силы, на котором и нужно с ними говорить", — написал Ермак.

Напомним, по словам Келлога, он прибыл в Киев, чтобы "слушать", затем он передаст услышанное главе США Дональду Трампу, чтобы "быть уверенными, что мы все правильно понимаем". Остается только надеяться, что почувствовав на себе ракетную угрозу в Киеве, Келлог лучше поймет украинцев.

Как сообщал "Телеграф", бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что на встрече в Саудовской Аравии Россия не предложила США ничего, чтобы закончить войну в Украине. При этом команда Трампа, по его данным, якобы предложила россиянам немало уступок.