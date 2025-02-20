Образилися на Зеленського? Пресконференцію Келлога та президента України раптово скасували

За словами Келлога, у США розуміють необхідність гарантій безпеки для України

У четвер, 20 лютого, президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спеціальним представником президента США по Україні та Росії Кітом Келлогом у Києві.

Після зустрічі українського лідера та американського чиновника мала відбутися спільна пресконференція, проте її скасували на прохання США. Про це повідомили в Офісі президента, повідомляє Reuters.

Спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келлог 19 лютого прибув до Києва. Коментуючи журналістам свій візит до Києва, Келлог сказав: "Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Частина моєї місії – слухати. Потім я повернуся до США, поговорю з президентом Трампом".

Нагадаємо, 19 лютого, коли Кіт Келлог вже перебував у столиці України, було оголошено повітряну тривогу у зв’язку з загрозою застосування Росією балістичних ракет. Тривога тривала лише 9 хвилин.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак прокоментував загрозу для Києва на тлі дипломатичних зусиль, докладених США для того, щоб Путін припинив війну. Глава ОП констатував, що Путін не демонструє доброї волі.