Зеленский выступил на телеканале Fox News в США: главное из его интервью

Зеленский считает, что спор в Белом доме – плохо для обеих сторон, но спровоцировал его именно Джей Ди Вэнс

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью телеведущему Брету Байеру на канале Fox News, который считается очень лояльным президенту США Дональду Трампу. Зеленский и Байер поговорили о скандале, произошедшем в Белом доме, соглашении о полезных ископаемых, мирных планах Трампа и многих других вещах.

"Телеграф" собрал главное из заявлений президента Зеленского. О чем он говорил во время интервью:

Зеленский уважает Трампа и американский народ. Он не уверен, что Украина сделала что-нибудь плохое, чтобы вызвать такую реакцию.

Зеленский считает, что отношения с Трампом все еще можно спасти. Эти отношения не про двух людей, а про два народа.

Украина хочет мира, а справедливый и устойчивый мир предусматривает гарантию безопасности и сильную позицию Украины. Никто не хочет завершения войны больше, чем украинцы. Если бы Украина не хотела мира, Зеленский не стал встречаться с Трампом.

Хорошей гарантией будет выйти и сказать напрямую, что США на стороне Украины. Это то, что хотят услышать украинцы.

Зеленский сказал, что не вернулся бы сейчас в Белый дом, если бы у него была возможность снова туда приехать.

Публичный спор в Белом доме – это плохо для обеих сторон.

Скандал в Белом доме спровоцировали заявления вице-президента США Джей Ди Венса, поскольку политики и нормальные люди так не разговаривают.

"Когда большие политики говорят: "Украина разрушена, солдаты сбежали, Украина потеряла миллионы людей, ее президент – диктатор"… Я не хочу потерять наших крупных партнеров – США. Я говорил: "Пожалуйста, будь осторожен с цифрами". У нас нет миллионных потерь. Нет каких-то территорий – это чей-то дом… Когда они стали повторять эти вещи – это не хорошие вещи между партнерами. Со всем уважением к вице-президенту".

Отставку президента Украины может принять только народ Украины. Так же, как американцы самостоятельно выбирают своих президентов, то же делают и украинцы.

Зеленский отметил, что не может сказать своим людям "Остановитесь". Если Украина сегодня остановится, то завтра Путин вернется с большими силами. Также Украина не может изменить своим принципам, своим погибшим. Без США, конечно, будет тяжело.

"Это будет тяжело. Поэтому я здесь. Но мы не можем потерять наши ценности, наших людей, нашу свободу… Они убили столько людей. Просто забыть и сказать, что Путин классный парень? Нет, это без нас".

Украина сейчас не видит достаточной поддержки со стороны США. Не хватает вооружения. Европа готова помочь Украине финансово. От США ждут поставок.

Трампу следовало бы быть на стороне Украины, а не посередине.

Когда может быть подписано соглашение об ископаемых из США, сейчас неизвестно. Это зависит от США. Украина не прочь подписать документ, но хочет, чтобы там были гарантии безопасности.

Трамп говорит, что наличие в Украине американского бизнеса якобы оградит Украину от нападения россиян. Это вряд ли сработает.

"Я говорю – не доверяйте Путину. Потому что он не обращает внимания, есть ли американские или европейские компании в Украине. Он атакует и нападает… В Украине работают более двух десятков американских компаний, в том числе на временно оккупированных территориях – и это не остановило Путина".

Президент отметил, что Украина получила 100 млрд долларов помощи от США. Киев открыт для проверки расходов этих денег.

Напомним, что в пятницу, 28 февраля, в Вашингтоне прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа. Лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, подписание соглашения о полезных ископаемых.

Президент Украины Владимир Зеленский поспорил с американским коллегой Дональдом Трампом и представителем его администрации Джей Ди Вэнсом во время встречи в Вашингтоне. Перепалка началась после слов Зеленского о гарантиях безопасности. Но западные СМИ среди приходят к выводу, что скандал умышленно спровоцировал вице-президент США Джей Ди Вэнс.