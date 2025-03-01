Зеленський виступив на телеканалі Fox News в США: головне з його інтерв'ю

Зеленський вважає, що суперечка в Білому домі – погано для обох сторін, але спровокував її саме Джей Ді Венс

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю телеведучому Брету Байєру на каналі Fox News, який вважається дуже лояльним до президента США Дональда Трампа. Зеленський та Байєр поговорили про скандал, який стався у Білому домі, угоду про корисні копалини, мирні плани Трампа та багато інших речей.

"Телеграф" зібрав головне із заяв президента Зеленського. Про що він говорив під час інтерв'ю:

Зеленський поважає Трампа та американський народ. Він не впевнений, що Україна зробила щось погане, щоб викликати таку реакцію.

Зеленський вважає, що відносини з Трампом все ще можна врятувати. Ці відносини не про двох людей, а про два народи.

Україна хоче миру, а справедливий та сталий мир передбачає гарантії безпеки та сильну позицію України. Ніхто не хоче завершення війни більше, ніж українці. Якби Україна не хотіла миру, Зеленський не став би зустрічатися з Трампом.

Гарною гарантією буде вийти та сказати напряму, що США на боці України. Це те, що хочуть почути українці.

Зеленський сказав, що не повернувся б зараз до Білого дому, якби в нього була можливість знову туди приїхати.

Публічна суперечка у Білому домі – це погано для обох сторін.

Скандал у Білому домі спровокували заяви віцепрезидента США Джей Ді Венса, оскільки політики та нормальні люди так не розмовляють.

"Коли великі політики кажуть: "Україна зруйнована, солдати втекли, Україна втратила мільйони людей, її президент – диктатор"… Я не хочу втратити наших великих партнерів – США. Я говорив: "Будь ласка, будь обережні з цифрами". В нас немає мільйонних втрат. Немає якихось територій — це чийсь дім… Коли вони стали повторювати ці речі — це не гарні речі між партнерами. З усією повагою до віцепрезидента".

Відставку президента України може ухвалити тільки народ України. Так само, як американці самостійно обирають своїх президентів, те ж саме роблять й українці.

Зеленський зазначив, що не може сказати своїм людям "Зупиніться". Якщо Україна сьогодні зупиниться, завтра Путін повернеться з більшими силами. Також Україна не може зрадити свої принципи, своїх загиблих. Без США, звісно, буде важко.

"Це буде важко. Тому я тут. Але ми не можемо втратити наші цінності, наших людей, нашу свободу… Вони вбили стільки людей. Просто забути та сказати, що путін класний хлопець? Ні, це без нас".

Україна зараз не бачить достатньої підтримки з боку США. Не вистачає озброєння. Європа готова допомогти Україні фінансово. Від США чекають постачань.

Трампу варто було б бути на стороні України, а не "посередині".

Коли може бути підписана угода про копалини з США, зараз невідомо. Це залежить від США. Україна не проти підписати документ, але хоче, щоб там були гарантії безпеки.

Трамп каже, що наявність в Україні американського бізнесу нібито захистить Україну від нападу росіян. Це навряд чи спрацює.

"Я кажу – не довіряйте Путіну. Тому що він не зважає, чи є американські чи європейські компанії в Україні. Він атакує і нападає… В Україні працюють понад два десятки американських компаній, у тому числі на тимчасово окупованих територіях – і це не зупинило Путіна".

Президент зазначив, що Україна отримала 100 млрд доларів допомоги від США. Київ відкритий до перевірки витрат цих грошей.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та його американського колеги Дональда Трампа. Лідери обговорили питання двосторонньої співпраці, зокрема підписання угоди про корисні копалини.

Президент України Володимир Зеленський посперечався з американським колегою Дональдом Трампом та представником його адміністрації Джей Ді Венсом під час зустрічі у Вашингтоні. Перепалка почалась після слів Зеленського про гарантії безпеки. Але західні ЗМІ серед доходять висновку, що скандал навмисне спровокував віцепрезидент США Джей Ді Венс.