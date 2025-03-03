"Наша политика быть последовательными": Зеленский назвал судьбу соглашения об ископаемых с США

По словам украинского президента, соглашение о минералах готово, сейчас только от США зависит его подписание

Украина, несмотря на сцену, которую устроили украинской делегацию в США, все еще готова подписать с Вашингтоном ранее оговоренное соглашение по добыче и использованию украинских полезных ископаемых. Киев по-прежнему не исключает сотрудничества с Соединенными штатами в этом направлении.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в ходе общения с прессой после саммита в Лондоне 2 марта. Он отметил, что, несмотря на напряженную встречу, которая состоялась 28 февраля в Белом доме, США все еще сохраняют возможность вести диалог и сотрудничество с Украиной.

"Соглашение о минералах готово, мы очень последовательные люди, оно было не готово, его было много вариантов, есть последний вариант, он готов, его могут подписать министры. Все, где я, как президент, сказал, что мы это можем сделать. Мы не делаем никаких шагов назад. Это наша политика быть последовательными. Если мы договорились о том, что она будет подписана, с нашей стороны мы готовы ее подписывать. Я, честно говоря, думаю, что и Соединенные Штаты будут готовы… Наверное, нужно время проанализировать какие-то вещи", – пояснил президент журналистам.

Как сообщалось ранее, 28 февраля Трамп встретился с Зеленским в Белом доме, чтобы подписать соглашение о минералах. Однако этого не случилось из-за словесного спора, который начался из-за разногласий относительно наличия гарантий безопасности для Украины. В результате украинский президент отправился в Лондон, а Трамп уехал в свою резиденцию.

Отметим, что по результатам договоренностей США рассчитывали на немалую прибыль от соглашения с редкоземельными ископаемыми Украины. Предварительно речь шла про около 20 млрд долларов.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что подписание соглашения больше не рассматривается Вашингтоном. В то же время, Украина не исключает подписания такого соглашения – хотя не считает его автоматической гарантией безопасности, как это пытаются утверждать в Белом доме.