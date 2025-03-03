"Меня можно обменять": Зеленский прямо назвал условие, при котором он уйдет в отставку

В то же время Зеленский полностью сломал планы США сменить президента в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский согласен сразу же уйти в отставку, если Украине представят членство в НАТО. Это единственное условие, которое он выдвигает в обмен на то, что оставит свой пост.

Об этом Зеленский сказал в ходе общения с прессой после саммита в Лондоне 2 марта. Журналисты в аэропорту спросили его, каким может быть условие его отставки.

"Меня можно обменять на НАТО. Я сказал, что обмениваюсь на членство в НАТО, значит, я свою миссию выполнил", – ответил он.

В то же время Зеленский целиком сломал планы США сменить президента в Украине, отметив, что его будет "трудно заменить". Поскольку оппонентам еще нужно как-то не допустить его до повторных выборов.

"Недостаточно просто провести выборы. Нужно было бы не допустить меня к участию. И это будет немного сложнее. Потому что надо еще договариваться со мной", — добавил он.

Провести выборы в Украине в последнее время стало "идеей фикс" в США. Так, там продолжают упорно критиковать президента Украины Зеленского после спровоцированного Трампом и Венсом спора в Белом доме. В частности, министр торговли США Говард Латник рассказал, что тот якобы не хочет мира и пригрозил потерей помощи. Глава Государственного департамента Марко Рубио отметил, что возобновление сотрудничества еще возможно – но не с Зеленским. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что Зеленский не устраивает США, а сенатор Линдси Грэхэм, который за две недели до скандала называл Зеленского "лучшим союзником Соединенных Штатов", потребовал, чтобы украинский президент ушел в отставку.

До этого, как писал "Телеграф", Трамп заявил, что в Украине нужно провести выборы, потому что рейтинг доверия к Зеленскому упал до 4%. После заявлений Трампа в Украине быстро выяснили, какой на самом деле рейтинг поддержки Зеленского среди украинцев, а сам глава государства персонально ответил Дональду Трампу относительно своего рейтинга. Он назвал это выражение дезинформацией.