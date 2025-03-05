Отставка Трампа в 2025 году и "завершение войны за 90 дней": что говорят букмекеры

Букмекеры оценили шансы Трампа уйти в отставку и установить мир в Украине

Букмекерский рынок оценивает, что шансы Дональда Трампа в 2025 году уйти в отставку выросли и составляют около 5% или чуть выше.

Об этом свидетельствуют данные букмекерского сервиса Polymarket по состоянию на 5 марта. До встречи Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским 28 февраля этот показатель держался достаточно ровно и находился на отметке чуть более 4%.

Кроме того, несколько вырос и прогноз по разводу в 2025 году президента США с супругой Меланией, сейчас он составляет 10%.

В то же время, все меньше людей, которые делают ставки, верят в то, что Трампу удастся закончить войну в Украине в первые 90 дней. Если в ноябре прошлого года, во время избирательной кампании Трампа, на это ставило более 50% бетторов, то в настоящее время такое развитие событий прогнозирует около 25%.

Прогнозы по поводу встречи Трампа с Путиным в первые 100 дней также изменились: сейчас в такое развитие событий верит и не верит примерно поровну бетторов. Хотя еще в середине февраля более 80% ставили на то, что подобная встреча состоится в течение указанного периода.

Напомним, 28 февраля в Вашингтоне прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Лидеры двух стран должны были договориться о продолжении сотрудничества, но во время встречи возник скандал: Зеленский поспорил с Трампом и представителем его администрации Джей Ди Вэнсом. Многие аналитики сходятся во мнении, что спор был спровоцирован американской стороной.