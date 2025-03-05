Трамп хочет, чтобы Европа тоже отказала Украине в военной помощи? Дипломат дал ответ

В Европе все еще настаивают, что Украине нужны стойкие гарантии безопасности

Вашингтон после приостановки военной помощи для Украины, которую президент США Дональд Трамп считает толчком для начала мирного процесса, не посылал сигналы Евросоюзу с просьбой присоединиться к такой политике.

Брюссель должен был только согласиться с возможностью прекращения огня в Украине. Об этом Радио Свобода сообщил дипломат в кругах ЕС, не уполномоченный давать официальные комментарии медиа.

"То, что они просят нас сделать сейчас, это согласиться, что может быть прекращение огня или перемирие, потому что это приоритет президента Трампа", – пояснил дипломат и добавил, что в ЕС с этим согласились.

В то же время, лидеры европейских стран будут настаивать на том, что только прекращение огня без устойчивых гарантий безопасности не сработает, резюмировал собеседник.

Напомним, США не только приостановили военную помощь, но и прекратили обмен всей разведывательной информацией с Украиной. Ранее сообщалось, что прекращение обмена было "выборочным" и касалось только тех данных, которые могли быть использованы для атак на территории России.

На фоне этого советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон сделал "шаг назад" в своих отношениях с Украиной. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф назвал это прекращение "паузой" и добавил, что американская разведка и военная помощь могут быть возобновлены, когда Трамп убедится в серьезности намерений Зеленского по установлению мира.