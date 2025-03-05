Відставка Трампа у 2025 році і "завершення війни за 90 днів": що говорять букмекери

Букмекери оцінили шанси Трампа піти у відставку та встановити мир в Україні

Букмекерський ринок оцінює, що шанси Дональда Трампа у 2025 році піти у відставку виросли й наразі становлять близько 5% або трохи вище.

Про це свідчать дані букмекерського сервісу Polymarket станом на 5 березня. До зустрічі Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським 28 лютого цей показник тримався досить рівно і перебував на позначці трохи більшій за 4%.

Окрім того, дещо виріс і прогноз щодо розлучення у 2025 році президента США з дружиною Меланією, наразі він становить 10%.

Водночас все менше людей, які роблять ставки, вірять у те, що Трампу вдасться закінчити війну в Україні у перші 90 днів. Якщо у листопаді минулого року, під час виборчої кампанії Трампа, на це ставило понад 50% бетторів, то наразі такий розвиток подій прогнозує лише близько 25%.

Прогнози щодо зустрічі Трампа з Путіним у перші 100 днів також змінилися: зараз у такий розвиток подій вірить і не вірить приблизно порівно бетторів. Хоча ще в середині лютого понад 80% ставили на те, що така зустріч відбудеться протягом зазначеного періоду.

Нагадаємо, 28 лютого у Вашингтоні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Лідери двох країн мали домовитися про продовження співпраці, але під час зустрічі виник скандал: Зеленський посперечався з Трампом та представником його адміністрації Джей Ді Венсом. Багато аналітиків сходяться на думці, що суперечка була спровокована американською стороною.