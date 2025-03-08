У Европы не получится? СМИ узнали тревожный прогноз по разведданным для Украины

Разведывательное сообщество США насчитывает 18 агентств

Европа хочет помочь Украине восполнить пробелы от разведданных США, которые частично перестали поступать. Однако для стран-союзниц это будет непросто.

Об этом пишет Politico. Отмечается, что остановка поставок в Украину американских разведданных изрядно напугала Европу.

Большинство стран, особенно члены НАТО, опасаются, что Россия воспользуется образованными пробелами и ход войны изменится. Именно поэтому тяжеловесы в разведке в Альянсе — Великобритания, Франция и в определенной степени Германия — пытаются нивелировать эту слабость.

Но вопрос того, удастся ли им это сделать, остается отрытым. Ведь разведывательное сообщество США, включая 18 агентств, значительно превосходит любого из европейских союзников, особенно в сфере спутниковых технологий и аналитических возможностей.

"Я не уверен, что европейские страны действительно смогут преодолеть этот разрыв", — сказал европейский чиновник, знакомый с возможностями союзников.

Напомним, в начале марта появилась информация о прекращении предоставления Штатами Украине разведданных по войне с Россией. Однако разведданные частично продолжают предоставляться. "Сокращен" был лишь обмен данными, которые ВСУ могли использовать для наступательных действий против российской армии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что американская аэрокосмическая компания отключила Украине доступ к спутниковым снимкам.