Спикера Трампа поставили в неловкое положение вопросом о Зеленском и Маске (видео)

Чиновница растерялась и быстро сменила тему

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Керолайн Левитт не смогла ответить на вопрос, почему Илон Маск посещает Белый дом без костюма. Вопрос был задан в контексте критики, которая обрушилась на президента Украины Владимира Зеленского после его визита в Вашингтон.

Выступление транслировал канал Fox Business. Фрагментом поделился telegram-канал "Новини.Live".

На вопрос журналистов о том, почему украинский президент подвергся критике, в то время, как Илону Маску за это ничего не было, Левитт быстро найти ответ не смогла. Впрочем, позже она все же добавила, что миллиардер надел костюм во время посещения Конгресса, где выступал Трамп.

На видео видно, что спикер Белого дома растерялась от вопроса и после короткого ответа, она все же сменила тему.

Маск посещал Белый дом без костюма

Маск в Конгрессе во время выступления Трампа

Напомним, Зеленский приехал на встречу в черной кофте с гербом Украины и брюках соответствующего цвета. Дональд Трамп надел уже традиционный темно-синий костюм и алый галстук. В Белом доме журналист спросил Зеленского, имеет ли тот костюм, заявив, что в США не всем нравится его облик.

Как известно, Трамп неоднократно проводил официальные встречи с мировыми политиками, которые тоже не надевали костюмы. Наиболее показательным среди них был бывший президент Филиппин Родриго Дутерте, который отдавал предпочтение стилю "человека из народа".