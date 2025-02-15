"Россия вернется в G7…". Бербок и Сикорский назвали условия

В 2014 году Россию исключили из G8

Во время Мюнхенской конференции по безопасности в Германии поднимался вопрос и возвращение России в "Большую семерку". Однако, это возможно только после вывода войск с территории Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Его коллега из Германии Анналена Бербок поддержала это заявление.

"Россия вернется в G7 только после вывода войск из Украины", — сказал Сикорский.

По словам Бербок, сейчас Россия во главе с Владимиром Путиным очень опасна и агрессивна по отношению к другим странам G7. Поэтому для РФ нет места за столом этой организации.

"Потому что путинская Россия — и я подчеркиваю, путинская Россия, это не касается граждан России. Есть люди в России, которые ежедневно молятся о том, чтобы вернулся мир и свободу для всех них. Поэтому мы четко заявляем: когда эта Россия под руководством Путина атакует всех остальных семерых в группе, она не может сидеть за столом. Если она будет готова прекратить нападать на нас, на свободный мир, то, конечно, там снова будет свободное место", – сказала глава МИД Германии.

Заметим, что в 2014 году после оккупации Крыма Россию исключили из G8. После этого сформировалась "Группа семи", в которую вошли США, Япония, Германия, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада.

Напомним, что Бербок раскритиковала речь вице-президента США Джей Ди Венса на Мюнхенской конференции. По ее словам, устойчивый мир без участия Европы невозможен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что России грозят новые санкции, ведь "Большая семерка" поставила Путина перед выбором.