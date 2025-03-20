"Несколько самолетов прилетели в Украину": Зеленский сообщил о новых F-16 и высмеял россиян

Зеленский посмеялся над российской пропагандой, которая заявляла о сбитии украинского F-16

Украина получила дополнительно несколько истребителей американского производства F-16. Точная цифра полученных самолетов не называется. В то же время заявления российской пропаганды о якобы сбитии самолета F-16 над Сумщиной – полная ложь.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на видеоконференции с журналистами. Он не стал говорить, из какой страны прибыли дополнительные самолеты и сколько они были получены Украиной.

"Дополнительные F-16 прилетели в Украину. Это хорошая новость", – отметил президент.

Кроме того, Зеленский посмеялся над российской пропагандой. Россияне 19 марта начали разгонять фейковую новость о том, что над Сумской областью Украины российскими войсками якобы был сбит американский F-16.

"Русские наврали, что сбили F-16. Ложь! F-16 никто не сбил! А вот несколько самолетов F-16 прилетели в Украину", – добавил президент.

Отметим, недавно истребитель F-16 Вооруженных сил Украины сняли жители Сум. Самолет пролетел над прифронтовым городом на сверхнизкой высоте. Стоит отметить, что мало кому до этого удавалось поймать такую "птичку" в объектив, а тем более с такого расстояния. С лета 2024 года, когда Украина получила первые F-16, в сети появлялось всего несколько видеороликов, на которых были сняты украинские F-16.

Тем временем бельгийские власти перенесли сроки поставки 30 обещанных Украине самолетов F-16 по меньшей мере до конца 2025 года. По словам начальника Генерального штаба Бельгии Фредерика Вансины, отсрочка связана с задержками в получении самой Бельгией американских истребителей F-35.