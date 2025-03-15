Перемирие, миротворцы и бои в Курской области: Зеленский выступил с новыми заявлениями (видео)

Глава государства ответил на актуальные вопросы

Украина заинтересована в прекращении огня и готова пойти на предложения США. При этом она не признает территориальные уступки и поддерживает размещение миротворцев на своей территории.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга относительно завершения войны. Трансляция была обнародована в youtube-канале "Суспільне".

По его словам, на следующей неделе возможно будет проведена еще одна встреча партнеров в поддержку Украины, а на заседании 15 марта присутствовало 30 мировых лидеров и не только со стран Европы.

Зеленский отметил, что во время встречи сказал союзника, что иностранный контингент должен быть размещен на украинской территории, а мнение России в этом плане не должно быть решающим. При этом он отметил, что не увидел у России желания завершать войну.

"Я не хочу быть бабкой, которая постоянно повторяет одно и то же, но Путин не хочет. Пусть Америка теперь заставит его сделать первый шаг", — сказал он.

Он подчеркнул, что встреча в Джидде с американцами была успешной, и теперь россиянам надо показать, что они тоже настроены на конструктив. Зеленский считает, что россияне попытаются затянуть введение режима прекращения огня, в то время, как Украины согласна на предложение Вашингтона. Однако он также выыразил опасения о том, что россияне используют перемирие для перевооружения.

Зеленский также добавил, что Украина не пойдет на территориальные уступки и не приемлет возможность замороженного конфликта.

Говоря о ситуации на фронте, он опроверг заявления россиян о том, что крупная группировка ВСУ попала в окружение в Курской области. Он предложил Западу воспользоваться данными американской и европейской разведок, чтобы самим в этом убедиться.

Президент призвал европейских политиков позаботиться о безопасности собственных стран и усилить военное производство. Это касается как высокотехнологического оружия, вроде средств ПВО, так и более простых вещей, по типу артиллерийских снарядов.

"Европе нужны собственные арсеналы и способность производить самое современное вооружение. Производство боеприпасов не должно занимать от 3 до 5 лет, когда речь идет о вашей обороне и безопасности. Прошу вас делать это как можно быстрее", — сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина может помочь с этим.

"Все понимают, что нужно усиливаться, брать украинские технологии и инвестировать деньги в наше производство, а после войны открывать соответствующие производства с нашими технологиями", — сказал он.

Кроме того, он отметил, что также обсуждалось укрепление обороноспособности Украины и ее экономического восстановления. Для этого формируется европейская переговорная группа.

Как сообщалось ранее, тема введения прекращения огня на 30 дней обсуждалась делегациями США и Украины в Саудовской Аравии. После этого предложения были переданы Кремлю, однако там дали весьма уклончивый ответ на этот счет. Ожидается, что больше подробностей там сообщат в понедельник, 17 марта.

Вместе с тем, в российском МИД сообщили, что выступают категорически против введения любых миротворцев на территорию Украины, а также требуют, чтобы ВСУ сократили численность.