Готовы к переговорам и защите: как мировые лидеры реагируют на новые пошлины от США (видео)

Около 13 стран сделали свои выводы

Дональд Трамп объявил о тарифах в размере 25% на весь импорт автомобилей и их комплектующих, и они вступят в силу с апреля и мая 2025 года. Как отреагировали лидеры других стран?

"Телеграф" собрал реакции других стран. В материале использовались публикации CNN, министерств, заявления политиков в Х.А.

Марк Карни премьер-министр Канады

"Мы ответим на тарифы Трампа контрмерами. Будем защищать свой рынок".

Сесилие Мюрсет, министр торговли Норвегии

"Это серьезный удар по мировой экономике. Для Норвегии ситуация критическая: предварительные оценки свидетельствуют о 10-15% пошлин против нас. Нам нужно четко понять, какими будут последствия".

Карин Келлер-Зуттер, президент Швейцарии

"Пошлины США взяты в известность. Приоритет — долгосрочные экономические интересы, свободная торговля и соблюдение международного права".

Ульф Кристерссон, премьер-министр Швеции

"Сожалею через путь, по которому пошли США. Именно благодаря открытости мы слушаем музыку на Spotify и используем iPhone. Свободная торговля — основа успеха Запада".

Энтони Албанез, премьер-министр Австралии

"Эти пошлины безосновательны. Трамп говорит о взаимности, но 10% — это не взаимность. Это действия, которые подрывают партнерство. Это не поступок друга".

Михол Мартин, премьер-министр Ирландии

"Наш приоритет — защита рабочих мест. Ирландия вместе с ЕС будет искать пути переговоров с США, чтобы снизить ущерб от пошлин".

Дональд Туск, премьер-министр Польши

"Дружба — это партнерство. А партнерство — это настоящая взаимность. Нужны адекватные решения".

Ларс Лекке Расмуссен, глава МИД Дании

"Торговая война — путь в никуда. Вместо новых барьеров должны их снимать. Европа ответит единым фронтом — решительно и пропорционально".

Урсула фон дер Ляен, Глава Еврокомиссии

Она предлагает США переговоры, считает объявленные пошлины серьезным ударом по бизнесу, от которого пострадает глобальная экономика.

"Миллионы граждан столкнутся с более высокими ценами на продукты, лекарства будут стоить больше, инфляция вырастет", – добавила Ляен.

Реакция Китая

Китай примет контрмеры для защиты своих прав и интересов через новые американские пошлины, говорится в заявлении на сайте Минкоммерции КНР.

"Китай выступает решительно против этого, а также примет контрмеры для защиты своих прав и интересов", — говорится в публикации.

Кроме того, Пекин считает, что американские пошлины не соответствуют правилам международной торговли и наносят серьезный ущерб законным правам и интересам сторон, поскольку решение о введении тарифов принималось на основе субъективных оценок.

Йосимаса Хаяси, главный секретарь кабинета министров Японии

Япония, договорный союзник США и ключевой торговый партнер, назвала тарифы президента Дональда Трампа "чрезвычайно печальными", но не объявила о каких-либо немедленных ответных мерах или контрмерах.

"Мы снова сообщили правительству США, что это действие вызывает крайне сожаление, и настойчиво требовали пересмотреть свои меры", — заявил он.

Хаяси сказал, что Япония проверяет, нарушает ли решение о введении 24% пошлин на японский экспорт правила Всемирной торговой организации и японско-американское торговое соглашение, которое было подписано с первой администрацией Трампа в 2019 году.

Министр торговли Йодзи Муто заявил журналистам, что поборы Трампа "ослабят способность японских компаний инвестировать в США, имея также негативное влияние на экономику США".

Хан Дак Су, исполняющий обязанности президента Южной Кореи

Исполняющий обязанности президента приказал правительству "приложить все усилия для преодоления торгового кризиса" на экстренной встрече в четверг по местному времени, описав ситуацию как "чрезвычайно серьезную".

Хан поручил министру торговли страны "тщательно проанализировать детали и влияние объявленных сегодня пошлин и активно участвовать в переговорах с США, чтобы минимизировать убытки".

Он также поручил правительству оперативно подготовить экстренные меры по поддержке отраслей и компаний, которые, как ожидается, пострадают от объявления тарифов.

Джонатан Рейнольдс, министр по бизнесу в Великобритании

Правительство будет продолжать настаивать на соглашении во избежание "торговой войны" после того, как президент США Дональд Трамп ввел новые тарифы во всем мире, заявил министр по вопросам бизнеса.

Министерство иностранных дел Бразилии

Правительство Бразилии сожалеет о решении, принятом правительством Соединенных Штатов. Новое мероприятие, как и пошлины, уже введенные для сталелитейного, алюминиевого и автомобильного секторов, нарушает обязательство Соединенных Штатов перед Всемирной торговой организацией и повлияет на весь бразильский экспорт товаров в Соединенные Штаты.

Новые американские пошлины на импорт — что известно

В среду, 2 апреля, Дональд Трамп подписал указ о введении тарифов на импорт для многих торговых партнеров США.

Для отдельных стран эти пошлины намного выше, в том числе 34% для Китая, и 20% для Европейского Союза.

Также с 3 апреля США ввели 25% тарифов на все автомобили, собранные в других странах мира.

Кроме того, Трамп объявил чрезвычайное положение в США по укреплению экономической безопасности.

Украина также в списке, против нас Трамп ввел 10% пошлины. Тариф в 10% будет действовать на абсолютно весь спектр украинского экспорта в Соединенные Штаты.

Ранее "Телеграф" писал, что общий украинский экспорт в США в 2024 году не превысил миллиарда долларов (869 млн долларов, или 2,08% общего экспорта), при этом в его структуре 58% составляет металл и металлические изделия: с другой стороны, против украинской стали и алюминия уже и так действует тариф в 25%. Также Украина экспортирует в США некоторую продукцию агросектора и немного других наименований товаров.