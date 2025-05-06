Багатостраждальний Вучич ризикне здоров'ям заради Путіна? Чи справді президент Сербії поїде до Москви 9 травня

Хворий Вучич все ж прибуде на переговори до Кремля

Президент Сербії Александр Вучич нібито все ж таки зможе приїхати 9 травня до Москви на зустріч з Путіним, попри повідомлення про хворобу. Цю інформацію підтвердив Юрій Ушаков, помічник російського президента.

Під час святкування планується двостороння зустріч, на якій обговорюватимуть відносини між країнами та ситуацію на Західних Балканах. Про це повідомляє сербське видання "Blic".

"Запланована розмова між Володимиром Путіним і президентом Сербії Александром Вучичем", – заявив Ушаков журналістам. Зустріч відбудеться в рамках святкування Дня перемоги в російській столиці.

Помічник Путіна також додав, що окрім двосторонніх питань, обидва лідери обговорять ситуацію на Західних Балканах, що залишається одним із пріоритетних напрямків зовнішньої політики обох країн.

За інформацією джерел, попри нещодавні повідомлення про проблеми зі здоров'ям сербського лідера, візит не скасовано. Водночас офіційний Белград поки що не підтвердив цю інформацію. Кабінет президента Сербії Александра Вучича наразі також утримується від коментарів щодо можливої поїздки до Москви.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що раптова хвороба Вучича та Фіцо перед поїздкою до Москви насмішила мережу. Охочих відвідати путінський парад дедалі менше.