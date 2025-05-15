Посланцы Путина в Стамбуле рассказали, чего хотят от переговоров

В заявлениях российской делегации прослеживается одна линия

Россия отправила в Турцию делегацию для участия в переговорах с Украиной, которые могут стать продолжением формата прямого диалога, приостановленного в 2022 году. Возглавляет делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский. В Кремле утверждают, что настроены на "серьезную профессиональную работу", однако на Западе уже подвергают сомнению реальные намерения Москвы.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, включенный в делегацию, заявил в соцсети Х, что Трамп и его союзники сделали невозможное возможным и выразил надежду, что эти переговоры могут стать историческим шагом к миру.

Мединский уточнил, что цель переговоров – "устранение первопричин конфликта и построение крепкого мира". Его поддержал глава российского МИД Сергей Лавров, заявивший, что Россия не стремится к прекращению огня, а хочет достичь "устойчивого мира" и "устранить причины конфликта". При этом его заместитель Сергей Рябков подчеркнул, что для подготовки потенциальной встречи Путина с Трампом нужен ряд предпосылок, и прогресс в отношении Украины только одна из них. В Кремле официально подтвердили, что подготовка к такой встрече не ведется.

Тем временем европейские лидеры, как передает Bloomberg, подвергли критике позицию Кремля. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал российскую делегацию низкоуровневой и предостерег, что Путин пытается тянуть время.

"Мы надеемся, что президент США рассмотрит в этом фарс и сделает соответствующие выводы", – сказал он журналистам в турецкой Анталии, где идет встреча министров иностранных дел стран НАТО.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж вместе с союзниками наработал пакет новых санкций, включающий ограничения по нефти и финансовым учреждениям РФ. Эти меры должны ответить, если Москва продолжит медлить с переговорами.

Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль заявил, что "единственный пустой стул — российский". По его словам, Украина готова к переговорам, а Россия стремится продолжить войну.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что он продолжает с осторожным оптимизмом наблюдать за ходом украино-российских переговоров. Ранее он заявлял, что "сейчас мяч находится на стороне России", поэтому теперь считает, что если россияне захотят сделать шаг в переговорах, то в течение нескольких следующих недель можно будет добиться некоторого прогресса.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в Украине отреагировали на эмоциональные слова Москвы после заявления президента Владимира Зеленского в Турции. Глава государства назвал российскую делегацию на переговорах в Стамбуле "бутафорской", что вызвало возмущение Кремля.