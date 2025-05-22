Украина предложит Европе радикальное усиление санкций против России: СМИ выяснили, что планирует Киев

27 стран-членов ЕС получат украинские предложения, где главный упор будет поставлен на необходимость занять "более агрессивную и независимую позицию"

Украина планирует на следующей неделе обратиться к Европейскому Союзу с предложением радикально усилить санкции против России. Среди прочего, Киев предложит арестовать активы, ввести вторичные санкции против покупателей российской нефти и наконец-то изменить европейскую процедуру голосования за принятие санкций, а также ряд других шагов, направленных на усиление изоляции России.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники. Украина презентует ЕС 40-страничную "Белую книгу" — сборник предложений с радикальными санкциями против России. Российские активы предлагается наконец-то нормально арестовать и передать Украине, а против покупателей российской нефти предлагается ввести вторичные санкции – в первую очередь против иностранных компаний, которые помогают РФ обходить ограничения.

"Такие вторичные санкции могут ударить по ключевым покупателям российской нефти – таким как Индия и Китай. Этот шаг считается беспрецедентным для Европы, которая до сих пор удерживалась от подобной жесткой позиции", – подчеркнуло издание.

27 стран-членов ЕС получат украинские предложения, где главный упор будет поставлен на необходимость занять "более агрессивную и независимую позицию". В частности, Украина предложит ЕС изменить правила принятия санкций: от принципа единогласия блок должен перейти к голосованию большинством. Это поставит крест на попытках отдельных стран блокировать важные решения.

Кроме того, украинская "Белая книга" содержит масштабную критику текущей политики администрации президента США Дональда Трампа. Отмечается, что трампистский Вашингтон фактически вышел из процесса координации международных санкционных усилий, поэтому новая санкционная политика ЕС должна оставить США "за бортом".

"Сегодня Вашингтон фактически прекратил участие почти во всех межправительственных платформах по санкциям и экспортному контролю. Вашингтон приостановил участие в мониторинге соблюдения ценовых ограничений на российскую нефть, распустил федеральную целевую группу, занимавшуюся преследованием нарушителей санкций, и перевел значительное количество экспертов по санкциям в другие подразделения. Это должно стимулировать ЕС взять на себя ведущую роль в этом направлении", – говорится в документе.

Из-за доминирования доллара США в мировой торговле ЕС не способен полностью компенсировать санкционное влияние США. Однако эксперты, с которыми пообщалось агентство, считают, что санкции со стороны Евросоюза смогут сдержать возвращение инвесторов в Россию даже если администрация Трампа попытается ослабить ограничения против РФ.

"Европа имеет гораздо больше козырей, чем вы можете себе представить", – сказал агентству эксперт по вопросам российской энергетики в Центре Дэвиса в Гарварде Крэйг Кеннеди.

Отметим, что российский "теневой флот" стал новой мишенью Запада после того, как Европейский Союз принял масштабный пакет санкций, направленный на ограничение деятельности этой флотилии. Этот флот состоит из примерно 500 старых и незастрахованных нефтяных танкеров, которые используются для тайного экспорта российской нефти, обходя международные санкции.

Ранее "Телеграф" сообщал, нанесут ли новые санкции существенный удар по финансовым ресурсам Кремля. Эксперты проанализировали и оценили реальную эффективность введенных ограничений и их влияние на экономику России.

Тем временем президент США Дональд Трамп отказался ужесточать санкции против России из-за нежелания Кремля пойти на мирное соглашение с Украиной. Трамп заявил, что, мол, не хочет "сделать гораздо хуже" – но он, по его словам, не исключает применения ужесточения санкций в будущем. После возмущения, которое вызвали его слова, действия американского президента попытался оправдать Государственный департамент – правда, получилось очень плохо.