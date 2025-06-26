Мелони поговорила с Трампом и дала ему совет по Украине

Встреча состоялась на полях саммита НАТО

Во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом премьер-министр Италии Джорджа Мелони дала ему совет. Она подчеркнула, что президент США должен проявлять такую же решительность по отношению к России, как и с Ираном.

Об этом она заявила на пресс-конференции после завершения саммита НАТО, передает la Repubblica. Отмечается, что Мелони оценила перемирие между Ираном и Израилем, но отметила, что США не хватает решимости в этом вопросе.

"Президенту Дональду Трампу я сказала, что же решительность [которая была проявлена в войне между Израилем и Ираном], нужно проявить в отношении двух других перемирий: в Украине, где Россия не хочет делать шагов навстречу, и в Газе, где ситуация невыносима", — заявила премьер.

Добавим, что Мелони – один из ключевых игроков в ЕС и отношениях с США. На монологическом саммите "Группы семи" она продемонстрировала способность преодолевать политические разногласия во времена все большей фрагментации, когда к ней пытались найти подход лидеры разных стран.

Кроме того, Джорджа Мелони с начала своей политической карьеры поддерживала Украину, хотя до этого были мысли об обратном. Однако не следует забывать, что в начале этого года Италия и Франция затормозили помощь Киеву, аргументируя это высоким уровнем государственного долга. Также она не раз отмечала, что отправка в Украину иностранных войск может считаться поводом для эскалации войны с Россией. Но даже в этих позициях Мелони не раз говорила, что Италия продолжает поддерживать Украину и всегда будет на ее стороне.

Ранее Телеграф рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп раскрыли детали своей встречи на полях саммита НАТО.