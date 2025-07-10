США возобновили поставки Украине нескольких важных видов вооружения – СМИ

Непонятно, означает ли возобновление поставок изменение политики администрации президента США

США возобновили поставку Украине части критически важных боеприпасов. Речь идет об артиллерийских снарядах калибра 155 миллиметров и ракетах GMLRS для систем реактивной артиллерии M142 HIMARS.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники среди американских чиновников. Возобновление поставок произошло после того, как 1 июля США приостановили предоставление Украине вооружения под предлогом проверки собственных военных запасов.

Чиновники на условиях анонимности подтвердили, что возобновлены поставки ракет для HIMARS и снарядов для артиллерии стандарта НАТО. Они не сообщали, сколько оружия было отправлено, было ли это просто возобновление "замороженных" поставок и была ли партия новой. Также источники не смогли сообщить о том, означает ли возобновление поставок изменение политики администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент США имеет реальную возможность возобновить поставки оружия Украине, включая ракеты Patriot. Трамп отметил, что может это сделать, поскольку лично не прекращал помощь Украине, а приостановка была связана с решением главы Пентагона. Именно министр обороны Пит Хегсет 1 июля приказал приостановить поставки оружия.

Напомним, 4 июля состоялся телефонный разговор Трампа и Зеленского. Он продолжался 40 минут. СМИ и эксперты предположили, что по итогам разговора Трамп вполне может возобновить поставки оружия Украине, в том числе и ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. А премьер Италии Джорджа Мелони, имеющая с Трампом хорошие отношения, опровергла прекращение помощи – по ее словам, речь идет о пересмотре поставок, а не о полной остановке.